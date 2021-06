Možemo! ima četvrt Novi Zagreb zapad, Gornju Dubravu izgubio

Svjetonazorski su sličniji, a i svi su u desnom političkom spektru. Tako objašnjavaju vijećnici HDZ-a i Stranke rada i solidarnosti u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava zašto su ušli u veliku zajedničku koaliciju s tamošnjim Domovinskim pokretom i tako stvorili većinu, unatoč tome što je najviše mandata, sedam, dobila stranka Možemo! Tako su s 10 od 19 mandata “nadjačali” sedam možemovaca i jednog vijećnika iz redova SDP-a, a u njih računaju i Most, koji je bio suzdržan, te predstavnika s liste Vesne Škare Ožbolt, koji će im davati projektnu podršku.

Spremni i za ponovne izbore

– Podijelili smo se na trećine pa će se svakih 16 mjeseci rotirati predsjednik i potpredsjednik – kaže HDZ-ovac Neven Mikša, koji trenutačno vodi četvrt, a “desna ruka” u Vijeću sad mu je Ilija Sliško iz BM365. No raspodjela mandata, tvrde, i nije tako važna jer se ondje odluke uglavnom donose jednoglasno, “za boljitak četvrti”.

Gornja Dubrava jedna je od dvije gradske četvrti od njih 17 koje su dosad uspjele konstituirati vijeća. Druga je Novi Zagreb zapad, u kojem je Možemo! osvojio osam mandata. Za predsjednika Vijeća izglasan je član te stranke Tomislav Vukoja, koji je prethodno bio član Mjesnog odbora Siget. A na mjestu šefa četvrti zamijenio je Jadranka Baturića, koji je s 15 godina staža bio najdugovječniji čovjek na toj funkciji.

– Sad trebamo vidjeti što je u tijeku i što se već napravilo. Što se tiče planova, radit ćemo ono što je u skladu s programom, a poznato je da su kod nas problemi promet i nedostatak parkirališnih mjesta – kaže Vukoja.

Unatoč održanim sastancima, pak, vijeća se u četiri četvrti nisu uspjela formirati. Na drugi pokušaj u roku od 30 dana, točnije, idu vijećnici iz Brezovice, Donje Dubrave, Podsljemena i Sesveta. Brezovica je, podsjetimo, jedina četvrt u kojoj je najviše mandata dobila Stranka rada i solidarnosti, no nije bilo dovoljno ruku za imenovanje nositeljice liste Marine Pucević na funkciju predsjednice Vijeća, a drugih prijedloga nije bilo. Od tri vijećnika iz BM365 za nju je glasalo dvoje, kao i predstavnici Domovinskog pokreta te stranke Mladi za Brezovicu. Ostali su bili suzdržani.

– Ako to bude potrebno, spremni smo za nove izbore – kratka je bila M. Pucević.

Do konsenzusa nije došlo ni u Podsljemenu, u kojem su možemovci dobili četiri mandata, nezavisna lista bivšeg šefa četvrti Krešimira Kompesaka tri, a ostatak su predstavnici HDZ-a, DP-a i BM365. Kompesakovi su vijećnici odlučujući pa je on inzistirao da ponovno postane predsjednik Vijeća.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 22.11.2017., Zagreb - Gradonacelnik Milan Bandic polozio je kamen temeljac na mjestu gdje ce se izgraditi nova Osnovna skola Vidovec (podrucni objekt OS Markusevec), a stara ce se srusiti. Kresimir Kompesak. DKS_56165020 Photo: Marko Prpic/PIXSELL

– No Domovinski pokret tražio je da imaju potpredsjednika na dvije godine iako imaju samo jedan mandat. Ja se nisam dao – govori Kompesak. U drugom je pokušaju, dodaje, spreman dati šefovsko mjesto možemovcima ako to žele, uz uvjet da on postane potpredsjednik, a u obzir dolazi i obrnuto.

– Vlast bi trebali imati oni koji su osvojili najviše mandata, a ne oni koji imaju samo jedan – tumači Kompesak, uvjeren da će drugi pokušaj konstituiranja ipak biti uspješan.

Već se znalo da će biti “zeznuto” i u Sesvetama jer BM365 ima četiri mandata, samo jedan manje od Možemo!, a po tri su osvojili HDZ i Most. DP ima dva mandata, a po jedan pripadaju SDP-u i Ivanu Dokši s liste V. Škare Ožbolt. Možemo!, dakle, i u koaliciji sa SDP-om nema većinu, a složila se očito nije ni desnica pa su mostovci i Dokša podržali prijedlog te stranke da Ivana Vladimira Petric bude predsjednica Vijeća, ali to nije bilo dovoljno.

– Puno treba još razgovarati. Mi ćemo podržati bilo koga tko želi raditi, a ne libimo se ni mi voditi četvrt – kaže Petric.

Tko će prevagnuti?

Do novih bi izbora moglo doći i u Donjoj Dubravi jer se nitko ne može dogovoriti o većini pa je “propala” konstituirajuća sjednica održana prošlog tjedna. Najviše mandata, njih pet, drže Možemo!, ali njihova potencijalna većina, kao i ona desne opcije, ovise o nezavisnom vijećniku Antunu Bošnjakoviću te Alinu Kavuru s liste V. Škare Ožbolt. Kavur kaže kako se pokušava stvoriti tzv. manjinska većina s HDZ-om, BM365 te DP-om, što potvrđuje i Bošnjaković.

– Ja neću ni s kim, ali mislim da do novih izbora neće doći. Situacija se mijenja iz minute u minutu – kaže Bošnjaković.

Što se tiče drugih četvrti, njihove konstituirajuće sjednice očekuju se do kraja tjedna. Za danas su zakazani sastanci u četvrtima Novi Zagreb istok, Donji grad, Gornji grad Medveščak i Maksimir, sutra bi se trebali okupiti vijećnici Trnja, Stenjevca, Podsused – Vrapča, Trešnjevke jug te Trešnjevke sjever, a u petak je predviđena konstituirajuća sjednica Peščenice – Žitnjaka i Črnomerca. U svim četvrtima osim Peščenice – Žitnjak Možemo! drži apsolutnu većinu, a u ovoj potonjoj uspostavljena je koalicija te stranke i SDP-a.