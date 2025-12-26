Naši Portali
POLICIJA INTERVENIRALA

Teška nesreća kod Vjesnika: Dijete je ozlijeđeno, hitno prebačeno u bolnicu

Zagreb: Prometna nesreća na križanju Vukovarske i Savske ulice
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
26.12.2025.
u 12:27

Ulice su tijekom božićnih blagdana opterećene pa promet nije izuzetno otežan, premda se veće gužve stvaraju na križanju gdje se dogodila nesreća. Tramvajski promet bio je privremeno obustavljen.

Negdje oko 9.25 sati došlo je do prometne nesreće na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije, kod nebodera Vjesnik. Prema fotografijama koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežamaa, došlo je do teške nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila. 

Ozlijeđena je jedna osoba, koja je hitno prevezena u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj. Srećom, ulice su tijekom božićnih blagdana opterećene pa promet nije izuzetno otežan, premda se veće gužve stvaraju na križanju gdje se dogodila nesreća. Tramvajski promet bio je privremeno obustavljen. 

Avatar zamor materijala
zamor materijala
12:36 26.12.2025.

"Srećom, ulice su tijekom božićnih blagdana opterećene pa promet nije izuzetno otežan"?!?

CR
Country_Road
12:51 26.12.2025.

Vjesnik je kriv za nesrecu!

