Teška nesreća kod Vjesnika: Dijete je ozlijeđeno, hitno prebačeno u bolnicu

Negdje oko 9.25 sati došlo je do prometne nesreće na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije, kod nebodera Vjesnik. Prema fotografijama koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežamaa, došlo je do teške nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila.
Ozlijeđena je jedna osoba, koja je hitno prevezena u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj. Srećom, ulice su tijekom božićnih blagdana opterećene pa promet nije izuzetno otežan, premda se veće gužve stvaraju na križanju gdje se dogodila nesreća. Tramvajski promet bio je privremeno obustavljen.
"Srećom, ulice su tijekom božićnih blagdana opterećene pa promet nije izuzetno otežan"?!?