Teška nesreća kod Vjesnika: Dijete je ozlijeđeno, hitno prebačeno u bolnicu

Negdje oko 9.25 sati došlo je do prometne nesreće na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije, kod nebodera Vjesnik. Prema fotografijama koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežamaa, došlo je do teške nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila.

Ozlijeđena je jedna osoba, koja je hitno prevezena u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj. Srećom, ulice su tijekom božićnih blagdana opterećene pa promet nije izuzetno otežan, premda se veće gužve stvaraju na križanju gdje se dogodila nesreća. Tramvajski promet bio je privremeno obustavljen.