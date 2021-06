Načelnica Marije Gorice od 1996.: Nisam lokalni šerif, više sam komunalac i običan radnik

Čovjek s najdužim stažem u vođenju jednoga grada u Hrvatskoj zove se Darijo Vasilić. Nije ni iz HDZ-a ni iz SDP-a. Član je i predsjednik Primorsko-goranskog saveza, čiji je kandidat za gradonačelnika Krka bio i na prošlim izborima. Vasilić je na listi PGS-a i SDP-a dobio 1790 glasova i pobijedio u prvom krugu protukandidata Antu Čabraju (HDZ), koji je stao na 440 glasova. Zanimljivo, prije četiri godine Vasilić je, kao jedini kandidat, dobio 32 glasa manje nego sad kad je imao konkurenciju. Kako bilo, s osvojenih više od 80 posto glasova ostvario je treći najbolji rezultat na proteklim izborima. Ni nakon 28 godina vođenja gradske uprave popularnost mu, eto, ne pada.

Bilo je teških trenutaka

Na izbore je izašao sa sloganom “Najbolji grad – izaberi sigurno”, a kao prioritete naveo je luku, gradnju novog lukobrana, uređenje riva i stare jezgre te novi vrtić. Dodatni kapaciteti u vrtićima važni su jer Krk ima pozitivan prirodni prirast stanovništva. Lani je rođena 21 beba više nego 2019., najviše u posljednjih deset godina. Više se ljudi doseljava nego iseljava. Recept za uspjeh je, smatra Vasilić, biti u službi građana 24 sata, a kako je nedavno izjavio, ne planira se ponovno kandidirati 2025.

Da je ključan rad, kaže Marica Jančić, koja općinu Mariju Goricu s 2230 stanovnika u sjeverozapadnom dijelu Zagrebačke županije vodi od 1996. godine. Ona je najdugovječnija žena među lokalnim dužnosnicima.

– Bilo je teških trenutaka. Nismo imali ni ambulantu, ni ljekarnu, ni poštu, ni vrtić, ni primjerenu mrtvačnicu... Crkva je bila u ruševnom stanju. A sad imamo sve – kaže Marica Jančić.

Mnogočime se ponosi, a najviše time što nema iseljavanja.

– Imamo devet posto više stanovnika nego prije deset godina. Nakon potresa i pandemije kupuju se parcele i kućice za odmor koje se pretvaraju u stambene objekte. Sagradili smo dvoranu, asfaltirali prometnice, ulagali u mlade. Teško je sve sumirati, puno je to godina. No svaki dan sve je bolje u Mariji Gorici – kaže ta načelnica. Priznaje i da se još prije nekoliko mjeseci dvoumila hoće li uopće po osmi mandat.

– Bila sam u dilemi jer stalno mislim da je dosta. No kad vam narod daje toliku potporu, ne možete ga iznevjeriti. Katkad i posustanete, ali kad vidite da su ljudi uz vas, dobijete dodatnu snagu. Čovjek postane jači. Sretna sam što mi toliko vjeruju. Niti sam ja mještane ikad iznevjerila, niti su mještani iznevjerili mene – napominje Marica Jančić, u čijoj kratkoj biografiji na stranicama HDZ-a piše da je, kao najmlađe dijete u brojnoj obitelji, skromno kročila kroz život. Po struci je ugostiteljica. Nakon udaje, ona i suprug započinju obiteljski posao, a prvi put se na lokalnim izborima kandidirala 1996.

Sve obavijesti Povjerenstvu

– Znala sam da Marija Gorica, koja je tada pripadala općini Pušća, može bolje i zaslužuje bolje. To je vrijedan i radišan narod. Nit vodilja bila mi je da stvorimo sredinu za suvremen život. Imali smo i onu strašnu tragediju 1989. kad je 14 djece poginulo kod Pojatnog, pa je život u Mariji Gorici stao. No pokrenuli smo se i idemo dalje – kaže Jančić.

Na izborima je dobila 651 glas, a protukandidatkinja Daniela Žnidarić (SKNL) 279. Najdugovječnija načelnica 2017. dobila je 606 glasova, no tada je imala dvoje protukandidata. Pobijedila ih je u prvom krugu. Nije joj naškodilo ni to što ju je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 2015. kaznilo s visokih 30.000 kuna jer je propustila obavijestiti ga o poslovnim odnosima općine s trgovinom u vlasništvu njezine kćeri i obrta “Ladanjski raj” u vlasništvu njezina supruga. Na tom izletištu održavali su se domjenci i proslave u organizaciji općine, a od trgovine su se kupovale razne potrepštine. U očitovanju je navela da su to bili poslovi bagatelne nabave. Od tada svake godine uredno šalje obavijesti Povjerenstvu i dobiva pozitivno mišljenje. U razgovoru je naglasila i da joj smeta kad se o dugovječnim načelnicima piše kao o lokalnim šerifima.

– Nisam lokalni šerif niti to želim biti. Više sam komunalac i običan radnik nego načelnica – rekla nam je Marica Jančić.

