Božić u Ciboni uz najljepše klasične i tradicijske božićne pjesme

Tradicionalno u Košarkaškom centru Dražen Petrović, sutra na blagdan svetog Stjepana, s početkom u 20 sati održat će se koncert Božić u Ciboni. To je najpoznatiji božićni koncert u Hrvatskoj u sklopu kojeg će se izvesti najljepše klasične i tradicijske božićne pjesme cijelog svijeta, a izvodit će ih Danijela Pintarić, Marija Vidović, Matteo Ivan Rašića, Chriztel Renae Aceveda, Blanka Tkalčić, Marija Kuhar Šoša, sastavi Tri soprana – One HNK i Agape Family.

Suvremene blagdanske skladbe predstavit će i Sastav Gelato sisters, Rubby Montanari Knez, ToMa, Elis Lovrić, Mladenka Lovrović i Vlatka Kladarić. Pojedinačne izvođače, kao i svake godine, pratit će čak sedam različitih zborova iz različitih dijelova Hrvatske: mješoviti pjevački zbor KUD-a Rudolf Rajter iz Ivanca, mješoviti pjevački zbor Roženice iz Pazina, mješoviti pjevački zbor Vitez KUD-a Konjšćina te dječji zborovi iz Zagreba dječji pjevački zbor OŠ Ljubljanica, dječji pjevački zbor OŠ „Izidor Kršnjavi“, djevojački zbor Zvjezdice iz Zagreba uz dječji zbor Hrvatske radiotelevizije.