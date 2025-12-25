Naši Portali
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
NA BLAGDAN SVETOG STJEPANA

Božić u Ciboni uz najljepše klasične i tradicijske božićne pjesme

Zagreb: Održan koncert "Božić u Ciboni" na blagdan svetog Stjepana
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
25.12.2025.
u 12:00

Izvođače će nadopunjavati Zagrebačka filharmonija i ritam sekcija orkestra Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija

Tradicionalno u Košarkaškom centru Dražen Petrović, sutra na blagdan svetog Stjepana, s početkom u 20 sati održat će se koncert Božić u Ciboni. To je najpoznatiji božićni koncert u Hrvatskoj u sklopu kojeg će se izvesti najljepše klasične i tradicijske božićne pjesme cijelog svijeta, a izvodit će ih Danijela Pintarić, Marija Vidović, Matteo Ivan Rašića, Chriztel Renae Aceveda, Blanka Tkalčić, Marija Kuhar Šoša, sastavi Tri soprana – One HNK i Agape Family.

Suvremene blagdanske skladbe predstavit će i Sastav Gelato sisters, Rubby Montanari Knez, ToMa, Elis Lovrić, Mladenka Lovrović i Vlatka Kladarić. Pojedinačne izvođače, kao i svake godine, pratit će čak sedam različitih zborova iz različitih dijelova Hrvatske: mješoviti pjevački zbor KUD-a Rudolf Rajter iz Ivanca, mješoviti pjevački zbor Roženice iz Pazina, mješoviti pjevački zbor Vitez KUD-a Konjšćina te dječji zborovi iz Zagreba dječji pjevački zbor OŠ Ljubljanica, dječji pjevački zbor OŠ „Izidor Kršnjavi“, djevojački zbor Zvjezdice iz Zagreba uz dječji zbor Hrvatske radiotelevizije.

Izvođače će nadopunjavati Zagrebačka filharmonija i ritam sekcija orkestra Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulaznice su u prodaji na prodajnim mjestima i putem sustava ulaznice.hr po cijeni od 5 i 8 eura.
Božić u Ciboni Zagreb

