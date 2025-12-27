Stanovnici sela na Žumberku tri dana proveli bez struje: 'Stvarno je bilo teško'

Dijelovi Žumberka danima su bili u mraku zbog nestanka struje u nekolicini tamošnjih sela. Kvar na više lokacija uzrokovao je pad stabala na žice 20 kV dalekovoda i pripadajuće stupove i to baš na Božić, piše Radio Samobor.

U Slanom Dolu su priključili agregat na trafostanicu, a isto su napravili i u Braslovju. Već na Štefanje svi su trebali dobiti struju, ali problem je potrajao nekoliko dana.

Stanovnici Javorka, Bedera, Stojdrage, Pokleka, Kostanjevca Podvrškog, Kravljaka i okolnih mjesta do prije nekoliko sati nisu imali struje, ali prema informacijama samoborske Elektre napokon je sanirana šteta koju je prouzročio snijeg i drveće koje je slomilo kablove. Sada bi sva kućanstva trebala imati struje.

"Stvarno je bilo teško ovih nekoliko dana. Treba cijeniti njihov rad u blagdansko vrijeme, pogotovo kad je većina kod kuće s obitelji", napisala je jedna stanovnica Žumberka.