Favorit za čelnika New Yorka bivši je policajac koji svuda nosi pištolj

Njujorčani ove godine odabiru novoga gradonačelnika. Ključni je datum te utrke sutra kada se održavaju unutarstranački izbori u Demokratskoj stranci čiji će pobjednik gotovo sigurno postati i novi gradonačelnik New Yorka zbog toga što na svakog registriranog republikanskog birača u gradu živi sedam demokrata.

U središte kampanje isplivao je odnos gradonačelničkih kandidata prema nasilnom kriminalu koji je u posljednjih godinu dana snažno porastao pa se političari natječu koji će ponuditi bolja rješenja u njegovu zaustavljanju. Isto tako, na demokratskim predizborima prvi se put uvodi komplicirana metoda glasanja zbog koje će brojenje glasova, i proglašenje pobjednika, trajati tjednima. Nijedan kandidat zasad nije potpuno jasni favorit, ali u prvi je plan isplivao bivši policajac Eric Adams.

Trenutačni je gradonačelnik New Yorka često kritizirani demokrat Bill de Blasio kojeg oponenti optužuju za neuspjeh u zaštiti zdravlja i imovine svojih sugrađana. Na ovim se izborima neće kandidirati jer je već odradio maksimalna dva mandata, a čelnik je grada bio posljednjih osam godina, i to nakon što su New Yorkom dva desetljeća prije toga upravljala dvojica republikanaca, Rudy Giuliani i Michael Bloomberg. De Blasio se prošle godine kandidirao i za predsjednika, ali nije uspio pridobiti simpatije velikog broja birača.

‘Adams je za zdrav razum’

Na sutrašnjim unutarstranačkim izborima registrirani birači republikanske i demokratske stranke (američki ekvivalent članovima stranke u Europi) izabrat će kandidate koji će se 2. studenoga natjecati jedan protiv drugoga. U posljednje dvije gradonačelničke utrke republikanci su osvojili po 40-ak postotnih poena manje od demokrata te se sličan rezultat očekuje i sada. To znači da je fokus cijele američke javnosti okrenut prema sutrašnjim demokratskim predizborima.

Među kandidatima za čelno mjesto jednog od najvećih gradova na svijetu isplivala su četiri imena. Prema posljednjim anketama NBC-ja, blagi je favorit za demokratskog pobjednika Eric Adams, bivši policajac čiji je glavni fokus borba protiv nasilja na ulicama. Njemu potporu daje svaki četvrti demokrat. Druga sa 17 posto podrške bivša je gradska dužnosnica Kathryn Garcia koja ističe svoje iskustvo. Treća po redu je odvjetnica i aktivistica Maya Wiley (15 posto), uzdanica lijevog krila stranke, a tek je četvrti Andrew Yang, daleko najpoznatiji od njih. Taj bivši kandidat za predsjednika, najpoznatiji po zagovaranju uvođenja univerzalnog temeljnog dohotka, mjesecima je bio favorit, ali je u međuvremenu nazadovao, i sada ima podršku 13 posto njujorških demokrata.

Kako je Adams uspio toliko snažno preokrenuti svoj rejting i postati relativni favorit? Biračima je ponudio jednostavnu formulu: izaberite me i smanjit ću nasilje, zločine i kriminal na ulicama. U New York Cityju upravo je ova tema postala središte političke debate. Naime, u posljednjih godinu dana broj nasilnih kriminalnih djela (ubojstva, pokušaji ubojstva, pljačke) snažno je porastao, kao i u cijeloj zemlji. Prošle je godine bilo nevjerojatnih 47 posto više ubojstava nego godinu prije, a ti su se trendovi nastavili sve do danas. Prošle godine ubijeno je 468 Njujorčana, najviše u posljednjih deset godina. Više su od 90 posto žrtava Afroamerikanci i Latinoamerikanci. Nakon što je stopa nasilja na ulicama godinama i desetljećima padala, što je život u američkim velegradovima učinilo znatno boljim, u samo 12 mjeseci sve se preokrenulo.

Foto: REUTERS

Neki analitičari smatraju da je krivo povećanje prodaje oružja, drugi upiru prstom u lockdowne koji su unijeli pomutnju u život ljudi, no većina smatra da su za to krivi prosvjedi protiv rasizma koji su sa sobom donijeli antipolicijsku retoriku pred kojom su se policajci jednostavno povukli i prestali raditi svoj posao jednako predano kao prije bojeći se kritika. Očekivano, broj njujorških policajaca koji su se umirovili porastao je u 2020. čak 75 posto u odnosu na 2019. godinu.

Bivši policajac Adams zato je svoju kampanju temeljio upravo na tom pitanju. Svaki treći birač u anketama Ipsosa početkom lipnja rekao je da je bivši policajac Adams najbolji kandidat na ovom pitanju (tri puta više od bilo kojeg drugog kandidata), a gotovo svaki drugi da je pitanje nasilja ključno na izborima. On se redovito pojavljuje na poprištima ubojstava gdje drži govore i upozorava na posljedice nasilja.

– Ne želimo živjeti u gradu gdje djeca slušaju borbe oružjem na ulici. Ovo nije problem koji ima učinka samo na siromašnije dijelove grada. Nitko neće kao turist doći u grad u kojem stradavaju trogodišnjaci – rekao je Adams nedavno na mjestu gdje su mjesec dana prije upucana dvojica tinejdžera.

Najkonkretniji mu je prijedlog ponovnog osnivanja policijskih odreda u civilu koji progone sumnjivce.

– Trebaju nam policajci u civilu kako bi pronašli one koji imaju nelegalno oružje – govori Adams i naglašava da grad nije zaposlio policajce da sjede u uredima.

Njegov pristalica, nekretninski konzultant Avi Cotter rekao je za Wall Street Journal zašto će glasati za njega.

– Svi smo mi demokrati, i svi vjerujemo u liberalnu vlast. No, ja želim nekoga tko je za zdrav razum – rekao je Cotter.

Izbori i u drugim gradovima

Adams računa na podršku umjerenih i konzervativnih birača, a podržale su ga i desne novine New York Post. Neki ističu i njegovu pozitivnu osobnu priču jer je zbog dijabetesa znatno omršavio i prešao na vegansku prehranu. Drugi pak naglašavaju njegovo obećanje dano prije nekoliko godina, da će i kao izabrani gradonačelnik nositi pištolj. Posebno je naglasio da nosi pištolj svaki put kada ide u crkvu, a tu odluku donio je 2018. nakon napada na sinagogu u Pittsburghu. Ima i kritičara te odluke koji naglašavaju da se neće osjećati sigurnije s gradonačelnikom koji svuda nosi pištolj i obećava sam zaštititi svoje sugrađane.

Iako Afroamerikanac, koristi većinom suprotnu retoriku od pokreta Životi crnaca vrijede (BLM) koji traži ukidanje policijskih odreda i preusmjeravanje novca od policije prema drugim odjelima (iako podržava prosvjede protiv rasizma). Adamsu je nedavno naštetila optužba da iako želi postati gradonačelnik New Yorka, zapravo živi u susjednom New Jerseyju, što on opovrgava.

S druge strane, mjesecima je favorit za gradonačelnika bio poduzetnik Yang, poznat po predsjedničkoj kandidaturi u kojoj je naglašavao potrebu za uvođenjem univerzalnog temeljnog dohotka. Ova politika značila bi da država svim građanima daje određeni iznos svaki mjesec, bez obzira na to koliko imaju godina i rade li ili ne. Iako je bio najpoznatije ime od svih kandidata, u posljednje je vrijeme izgubio velik dio rejtinga. I on je najavljivao obračun s kriminalcima, ali u međuvremenu mu se dio birača okrenuo nekim drugim kandidatima.

Bivša gradska dužnosnica Garcia pak naglašava da je mnogo iskusnija od svojih protukandidata, a kampanju je fokusirala na politikama poboljšanja kvalitete života u gradu te se protivi smanjivanju policijskog proračuna. Podršku je dobila od New York Timesa. Krajnja je ljevica nade položila u Wiley koja pak obećava da neće graditi nove zatvore. Podržale su je poznate zastupnice u Kongresu poput Alexandrije Ocasio-Cortez i Elizabeth Warren. Ukupno se kandidiralo osmero političara.

Kako izborima dominiraju teme bliže centrističkoj struji u Demokratskoj stranci, kojoj pripada i predsjednik SAD-a Joe Biden, neki su analitičari već sada proglasili poraz stranačke ljevice.

Foto: REUTERS

Osim o kandidatima, birači su posljednjih tjedana raspravljali i o novom tipu glasanja koji je uveden u gradu – glasanje poretkom (“ranked voting”). Njujorčani, naime, na listićima neće glasati samo za jednog kandidata, već će petero njih poredati prema svojim preferencijama, od prvog do petog mjesta. Ako nijedan kandidat neće biti na prvome mjestu na 50 posto listića (a vrlo vjerojatno neće), otpada kandidat s najmanjim brojem glasova, a njegovi glasovi odlaze onim kandidatima koje su birači stavili kao svoj drugi izbor. Ta se procedura zatim ponavlja tako dugo dok ne ostanu dva kandidata, a pobjeđuje onaj s više glasova. Jasno je da će brojenje takvih glasova biti komplicirano, i Demokratska je stranka već najavila da će se s konačnim rezultatima morati pričekati sve do sredine srpnja. Dakle, Njujorčani će vjerojatnog budućeg gradonačelnika saznati tek nekoliko tjedana nakon što izađu na demokratske predizbore.

Zatim će stanovnike grada čekati još i izbori 2. studenoga u kojima će se natjecati demokrat i republikanac koji sutra pobijede u svojoj stranci, ali očekuje se da će ti izbori biti formalnost. Republikanske kandidate nisu otpisali samo mediji skloni ljevici, već i konzervativni autori.

No, to nisu i jedini lokalni izbori u SAD-u ove godine. Prošle su godine održani opći, a potkraj iduće održavaju se tzv. izbori na pola mandata. Amerikanci će pak ove godine birati tri guvernera: Virginije, New Jerseya i Kalifornije. Gradonačelnika će pak birati stanovnici Atlante, Clevelanda, Seattlea, Minneapolisa, New Orleansa... I zanimljivo, na lokalnim izborima jedna od najstarijih demokracija na svijetu kao i mnoge druge muku muči s niskom izlaznošću. Samo 27 posto birača prosječno glasa na lokalnim izborima, a prije četiri godine samo 18 posto Njujorčana izabralo je gradonačelnika. Ima i gorih rezultata: u San Antoniju je u prvom krugu 2019. izlaznost bila 11 posto. Demokracija koja zanima toliko malo građana, logično, suočava se sa stalnim kritikama zbog nedostatka legitimiteta.

