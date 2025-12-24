Kazalište Škrabe okupilo više od 60 izvođača u raskošnoj 'Božićnoj prskalici'

Raskošna predstava "Božićna prskalica" Kazališta Škrabe održana je u nedjelju, 21. prosinca 2025, a u njoj je više od 60 izvođača iz Jastrebarskog, Zagreba, Svetog Ivana Zeline i Klinča Sela nastupilo u 9 kratkih božićnih igrokaza. Prvu "Božićnu prskalicu" Kazalište Škrabe organiziralo je u prosincu 2018, a za vrijeme lockdowna i pandemije u prosincu 2020. kazalištarci su božićne skečeve, plesove, recitacije i skladbe snimali kod kuće. Taj pandemijski program prikazan je na Online Live TV Croatia i vidjelo ga je više od 5000 ljudi. Ovogodišnja "Prskalica" okupila je brojne glumice i glumce iz Jastrebarskog i okolice. Pridružili su im se mladi glumci iz Zagreba i Klinča Sela koji se u sklopu Kazališta Škrabe bave glumom od ove godine, a "Božićna prskalica" bila im je prvi nastup na jaskanskoj kazališnoj pozornici.

U Zagrebu jaskansko Kazalište Škrabe organizira glumu za osnovnoškolce u Kaptol Centru u suradnji s udrugom Sport Educa od rujna ove godine, a mladi glumci izveli su sada s velikim uspjehom igrokaz "Božićna pjesma u prozi". Na "Prskalici" su svoj prvi nastup na pozornici uspješno ostvarile i male plesačice – "Božićne lutkice" – koje vodi i za koje je koreografiju osmislila Daša Grbović. Mlade dame od kojih najmlađe nemaju ni 4 godine u Sport Educi treniraju ritmiku i ples. U Klinča Selima od listopada 2025. Kazalište Škrabe vodi radionice glume za osnovnoškolce u suradnji s udrugom Eduka – centar lokalnog razvoja. Mladi Klinčaselci, od kojih su mnogi sada prvi put zakoračili na "daske koje život znače", pripremili su igrokaz "Orašar" te zaslužili veliki pljesak prepune dvorane Doma kulture Jastrebarsko. U gostujućoj ulozi se u "Orašaru" pojavila jaskanska glumačka diva iz Pribića Maja Žalac.

Na "Prskalici" su nastupili drugu godinu zaredom i mladi kazalištarci iz Svetog Ivana Zeline, s kojima je ekipa iz Jaske polovicom 2024. u Zelini pripremila uspješnu predstavu "San (Sveto)ivanjske noći". Mladi Zelinčani se, nažalost, već godinu i pol ne mogu baviti glumom u suradnji s Kazalištem Škrabe u Zelini, ali prijateljstvo Jaske i Zeline traje i dalje. To je dokazao i odličan ovogodišnji nastup zelinske ekipe u Jaski gdje su na "Prskalici" oduševili igrokazom "Kraljevi u potrazi za najvećim bogatstvom", a pridružio im se i već iskusni i daroviti jaskanski glumac Fran Hrvoj.

Igrokazom "Božićna zamjena" jaskanska kazališna princeza Tia Tutić, učenica 3. razreda Srednje škole Jastrebarsko, proslavila je 10 godina u Kazalištu Škrabe. U tom igrokazu debitirala je mlada glumica (inače poznata i kao D.J.) Katarina Cipurić iz Brezarića koja se Kazalištu Škrabe pridružila nedavno, ali je već sada teško zamisliti bilo kakvu akciju ili program Kazališta ili Ogranka Matice hrvatske u Jastrebarskom bez nje. Veliki finale "Božićne zamjene" događa se na jugu Hrvatske, a kazalištarci su taj igrokaz posvetili svojim prijateljima u Dubrovniku i Mokošici, prvenstveno legendarnoj dubrovačkoj Matičarki Slavici Stojan, predsjednici Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku Ivani Grkeš Tošović i potpredsjednici Moniki Grdiši-Asić te dubrovačkoj klapi Kaše. U listopadu ove godine Kazalište Škrabe gostovalo je u Dubrovniku na poziv dubrovačkih Matičara te je pred razdraganom publikom dubrovačkog Kazališta Marina Držića odigralo svoju hit-predstavu "Robin Hood".

Većinu tekstova za igrokaze izvedene na ovogodišnjoj "Božićnoj prskalici" napisala je Klementina Škrabe, a igrokaz "Dječak sa šibicama" osmislila je, napisala i režirala jaskanska glumačka zvijezda iz Karlovca Višnja Polojac. Igrokaz "Kako je Franjo izumio jaslice" osmislili su sami glumci predvođeni Franom Hrvojem i Franom Valečićem, a kod pisanja teksta pomogao im je Nino Škrabe, osnivač, voditelj i redatelj Kazališta već punih 57 godina. Za igrokaz "Kad kolači ožive!" poseban ples smislile su glumice Judita Kobetić i Fetije Pervizaj, a u "Gremlinima", jaskanskoj verziji legendarnog božićnog filma, gostujuće uloge ostvarili su glumac, pjevač i svirač Filip Grgas te glumica Kazališta Škrabe već 13 godina Jana Valečić.

"Božićnu prskalicu 2025" pripremile su i režirale Klementina i Margareta Škrabe. Šminku i za ovu predstavu Kazališta Škrabe potpisuje profesionalna šminkerica, ali i dugogodišnja glumica Kazališta Laura Vuksan. Ton-majstor programa i montažer tonova bio je Leon Narančić, majstori rasvjete Krešimir i Ivica Batušić, a poseban kostim za Orašara izradila je kostimografkinja Daniela Fabijanić Pavlaković. Tehničku podršku pružili su Tin Tutić, Leon Vlašić i Ivan Zoretić. Fotograf i snimatelj bio je Matija Grgas. Šaptačice su bile Margareta Škrabe, Jana Valečić i Maja Žalac (koja je kazalištarcima uz kazališne poklončiće poklonila i anđeoska krila – ukrase za bor koje je sama izradila).

Posebne najave za dijelove programa snimili su dramski umjetnici Robert Kurbaša i Anđelko Petric, jaskanske kazališne legende Želimir Hrković i Dean Skok, predsjednica Sport Educe iz Zagreba Anita Vukušić Crevar, članovi odraslog ansambla Kazališta Filip Grgas, Jana Valečić, Maja Žalac te mlade glumice koje nisu mogle biti prisutne na programu – Lota Kelečić, Judita Kobetić, Milena Matulin i Fetije Pervizaj. No, ovogodišnja "Božićna prskalica" nije, nažalost, prošla bez problema. Više glumica i glumaca razbolilo se na sam dan predstave pa su u zadnji tren rađene promjene i preinake koje su mladi kazalištarci, od kojih mnogi debitanti, usvojili kao pravi profesionalci. Nakon "Prskalice" uslijedio je božićni party uz poklone za sve izvođače, a nasmiješeni gledatelji nisu mogli kriti svoje oduševljenje viđenim trudom, veseljem i kazališnim žarom koje su pokazali svi izvođači. Kazalištarce sada čeka zasluženi odmor, a prvi sljedeći nastup imat će na božićnom poetsko-glazbenom programu "Hote o ljudi sim" koji se uoči blagdana Tri kralja već tradicionalno (a ove godine deseti jubilarni put) održava u jaskanskoj župnoj crkvi svetog Nikole biskupa.

Kazalište Škrabe, koje trenutno okuplja stotinjak članova, s ponosom se može osvrnuti na proteklu godinu. U Jaski su izvedene čak tri odlično prihvaćene predstave ("Robin Hood", "165 godina kazališta u Jaski", "Božićna prskalica"), održan je raspjevani i rasplesani Kazališni bal pod maskama, na humanitarnom programu prikupljena je financijska pomoć za udrugu "Srce za Afriku", a vrlo uspjelo bilo je gostovanje Kazališta u Dubrovniku s predstavom "Robin Hood". U sljedećoj godini Kazalište priprema dvije velike premijere ("Skriveno blago podgorskog dvorca" i "Fine strine iz Mladine"), ali i brojna druga iznenađenja.