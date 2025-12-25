Kreativne radionice u Sesvetama za vrijeme zimskih školskih praznika

Svi školarci će tijekom zimskih školskih praznika imati priliku izraziti svoju maštu kroz radionice NEMA ZIME koje će se održati u Centru za kulturu Sesvete. Likovne radionice održat će se 2., 5., 7., 8. i 9. siječnja, a bit će organizirane u dvije grupe – prva grupa za učenike od 1. do 4. razreda bit će održana od 10 do 11,30 sati, a druga grupa za učenike od 5. do 8. razreda od 11,30 do 13 sati. Sudionici će se upoznati s različitim likovnim tehnikama, a na radionicama će se poticati kreativnost, uz korištenje raznih materijala.

Radionica slikanja svjetlom održat će se 2., 5. i 7. siječnja u terminu od 11 do 12,30 sati, dok će se fotografska radionica održati 8. i 9. siječnja, također od 11 do 12,30 sati. Ove radionice su namijenjene djeci starijoj od 9 godina. Na radionicama će se usvajati osnove fotografiranja te će se sudionici upoznavati s kamerom na mobitelu, njezinim postavkama i mogućnostima. Radionica light paintinga donijet će kreativnu igru sa svjetlom i svjetlosnim efektima.

Radionice sviranja gitare održat će se 2., 3. i 5. siječnja u terminu od 11,30 do 12,30 sati, namijenjene djeci u dobi od 7 do 14 godina. Namijenjene su početnicima koji žele napraviti prve glazbene korake i upoznati se s osnovama sviranja ovog instrumenta. Tijekom glazbenih radionica polaznici će učiti pravilno držati gitaru te usvajati osnovne akorde. Sudionici su pozvani ponijeti vlastitu gitaru, ukoliko imaju mogućnost.

Za one starije od 13 godina, također su organizirane likovne radionice, osmišljene kao pripreme za umjetničke škole. Program za tinejdžere obuhvaća razne tematske radionice poput zimskog akvarela, 3D zimskih ukrasa, zimskih otisaka – grafika.

Radionice su besplatne, a sudionicima su osigurani stručni voditelji te sav potreban materijal i pribor. Program je financijski podržava Gradski ureda za kulturu i civilno društvo. Prijave i rezervacije mjesta zaprimat će se do 30. prosinca putem e-maila radionice@czks.eu ili na broj 01 2002 060.