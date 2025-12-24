Kako djeca razvijaju koncentraciju i logiku, besplatne STEM radionice u siječnju

Udruga Abacus Hrvatska i početkom 2026. godine nastavlja s provedbom aktivnosti u sklopu ESF+ projekta „Abakus tradicije za digitalne ambicije“, koji je usmjeren na razvoj koncentracije, logičkog razmišljanja i numeričkih vještina djece i učenika osnovnoškolske dobi. Tijekom mjeseca planiran je niz besplatnih STEM radionica za djecu i učenike, kao i jedan javni događaj namijenjen široj javnosti.

Središnji događaj mjeseca održat će se u srijedu, 21. siječnja u 11 sati, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivanec, gdje će se održati javni događaj – promocija STEM područja i japanskog abakusa (sorobana). Posjetitelji će imati priliku upoznati se s tradicionalnim azijskim računalnim alatom koji djeci pomaže u razumijevanju matematičkih operacija, kao i sudjelovati u interaktivnim STEM aktivnostima namijenjenima djeci, učenicima, roditeljima i učiteljima.

Tijekom siječnja provodit će se i javno dostupne STEM radionice za djecu i učenike u dobi od 5 do 14 godina, koje uključuju abakus, mentalno računanje i razne edukativne STEM igre prilagođene uzrastu. Radionice će se održavati u partnerskim školama u Ivancu i Zagrebu, prema sljedećem rasporedu: Ivanec – Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog - 12., 14., 19. i 21. siječnja, Zagreb – Osnovna škola Jure Kaštelana - 15. i 22. siječnja, Zagreb – Osnovna škola Marina Držića - 16. i 23. siječnja. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno, a prijave za radionice dostupne su putem mrežne stranice projekta: https://abakus-esf.eu/

Projekt Abakus tradicije za digitalne ambicije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Državnog proračuna Republike Hrvatske, kroz Poziv SF.2.4.06.04 – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027.