Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
AZIJSKI RAČUNALNI ALAT

Kako djeca razvijaju koncentraciju i logiku, besplatne STEM radionice u siječnju

VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 14:45

Tijekom siječnja provodit će se i javno dostupne STEM radionice za djecu i učenike u dobi od 5 do 14 godina, koje uključuju abakus, mentalno računanje i razne edukativne STEM igre prilagođene uzrastu

Udruga Abacus Hrvatska i početkom 2026. godine nastavlja s provedbom aktivnosti u sklopu ESF+ projekta „Abakus tradicije za digitalne ambicije“, koji je usmjeren na razvoj koncentracije, logičkog razmišljanja i numeričkih vještina djece i učenika osnovnoškolske dobi.  Tijekom mjeseca planiran je niz besplatnih STEM radionica za djecu i učenike, kao i jedan javni događaj namijenjen široj javnosti.

Središnji događaj mjeseca održat će se u srijedu, 21. siječnja u 11 sati, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivanec, gdje će se održati javni događaj – promocija STEM područja i japanskog abakusa (sorobana). Posjetitelji će imati priliku upoznati se s tradicionalnim azijskim računalnim alatom koji djeci pomaže u razumijevanju matematičkih operacija, kao i sudjelovati u interaktivnim STEM aktivnostima namijenjenima djeci, učenicima, roditeljima i učiteljima.

Tijekom siječnja provodit će se i javno dostupne STEM radionice za djecu i učenike u dobi od 5 do 14 godina, koje uključuju abakus, mentalno računanje i razne edukativne STEM igre prilagođene uzrastu. Radionice će se održavati u partnerskim školama u Ivancu i Zagrebu, prema sljedećem rasporedu: Ivanec – Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog - 12., 14., 19. i 21. siječnja, Zagreb – Osnovna škola Jure Kaštelana - 15. i 22. siječnja,  Zagreb – Osnovna škola Marina Držića - 16. i 23. siječnja. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno, a prijave za radionice dostupne su putem mrežne stranice projekta: https://abakus-esf.eu/

Projekt Abakus tradicije za digitalne ambicije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Državnog proračuna Republike Hrvatske, kroz Poziv SF.2.4.06.04 – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027.
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!