Dvije prometne nesreće, pet požara, ispumpavanja... Ovako izgleda Božić za zagrebačke vatrogasce, imali su pune ruke posla

Dok je većina Zagrepčana odmarala i uživala u blagdanskom raspoloženju, zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla. Blagdanski dani jedni su od najzaposlenijih za pripadnike Javne vatrogasne postrojbe, a na društvenim mrežama objavili su i koliko su posla imali na Badnjak i Božić

Ukratko, u Zagrebu su imali intervenciju na pet požara, pet uklanjanja stabala, dvije prometne nesreće, tri slučaja ispumpavanja voe, jedno spašavanja osobe, dva osiguranja događaja i mnogo više. Objavu prenosimo u cjelosti.

Badnjak i Božić u ZG193 – u brojkama:

Požari – 5: požar reklame, požar kotlovnice, požar elektro ormarića, manji požar u stanu, požar adventskog vijenca. Uklanjanje stabala 5: uklonjeno 20-ak stabala s prometnica. Prometne nesreće – 2: u Sesvetama prometna nesreća s tri ozlijeđene osobe koje su uspjele samostalno izaći iz vozila. U Centru je osobno vozilo udarilo pješaka koji je pao pod drugo vozilo, a HMP je do našeg dolaska preuzela zbrinjavanje ozlijeđene osobe. U neposrednoj blizini mjesta intervencije dogodila se još jedna prometna nesreća s više ozlijeđenih osoba, međutim nije bilo potrebe za našim daljnjim postupanjem.

Ispumpavanje vode – 3, Osiguranje događaja – 2, Zatvaranje vode – 2, Spašavanje osobe – 1, osoba zatrpana zemljom prilikom radova, kolege su je uspješno izvukli, Otvaranje vrata – 1