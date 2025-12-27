Nova regulacija na Trešnjevki: Nema više skretanja lijevo iz Selske u Ozaljsku

Dovršeni su radovi na uređenju Krapinske ceste, a na raskrižju Ozaljske i Selske ulice od Božića je na snazi nova regulacija prometa. Kako su priopćili u Gradu, ukinuto je lijevo skretanje sa Selske ceste u Ozaljsku ulicu, a promjenu opravdavaju činjenicom da ga je koristilo svega tri posto prometa. – To je skretanje pritom znatno usporavalo protočnost na svim privozima. Na Selskoj cesti sada je unaprijeđena prometna protočnost.

Nova regulacija donosi veliku korist autobusnom prometu, posebno liniji 109, najopterećenijoj autobusnoj liniji u Zagrebu – poručuju s Radićeva trga. Umjesto skretanja, vozači mogu koristiti obilazni pravac kroz Ulicu Matka Baštijana te Vitezićevu. Na stranici regulacije.zagreb.hr također se ističe da su na križanju Ozaljske, Puljske i Vitezićeve ulice ugrađeni novi semafori. Povezani su s Centrom za upravljanje prometom, a programirani su da omoguće brži prolazak vozila javnog prijevoza. (hiš)