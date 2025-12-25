Naši Portali
SAVJETI ZA SIGURNOST

Mobilni preventivni centar: Policija vas čeka na glavnom zagrebačkom trgu za sigurnije blagdane

Zagreb: Autobus ZET-a pokupio nekoliko automobila na križanju Heinzleove i Vukovarske
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Srebrenka Parlov/Hina
25.12.2025.
u 16:31

Podsjećaju kako je više tisuća građana, prošlih godina iskazalo iznimnu zainteresiranost za rad Mobilnog preventivnog centra policije, koji im je prezentirao iskustva zagrebačke policije na temu prevencije rizičnih ponašanja.

Tijekom božićnih blagdana i novogodišnjih dana, kao i prethodnih godina, do 5. siječnja je građanima i posjetiteljima Zagreba na raspolaganju Mobilni preventivni centar policije, priopćeno je u četvrtak iz Policijske uprave zagrebačke.

Mobilni preventivni centar policije je posebno osposobljeno policijsko vozilo, opremljeno s pripadajućom informatičkom i drugom sadržajnom opremom. Njegova je svrha da službenici Policijske uprave zagrebačke informiraju građane o radu policije, prezentiraju im preventivne aktivnosti s ciljem stvaranja sigurnosnih pretpostavki za nesmetan i siguran život te sigurniji Zagreb, dodaju iz PUZ-a.

Također policija građanima daje opće informacije i savjete vezane uz sigurnost i rad policije te samozaštitno ponašanje. Za vrijeme blagdana te dočeka Nove godine Mobilni preventivni centar policije smješten je na Trgu bana Josipa Jelačića u ranim poslijepodnevnim satima. Putem Mobilnog preventivnog centra policije postiže se dodatna nazočnost i vidljivost policije na javnim mjestima te mogućnost građanima u ostvarivanju neposrednog kontakta s policijskim službenicima, ističu iz zagrebačke PU.
 
Podsjećaju kako je više tisuća građana, prošlih godina iskazalo iznimnu zainteresiranost za rad Mobilnog preventivnog centra policije, koji im je prezentirao iskustva zagrebačke policije na temu prevencije rizičnih ponašanja. "Takav način pokazao se pozitivnim jer je potaknuo građane na suradnju s policijom, animirao ih je da sami prepoznaju vrijednosti mira i sigurnosti ali i da potaknu socijalnu komunikaciju. Zajedničkim pristupnom građana i policije, međusobno možemo razviti sustav temeljen na sigurnosti, povjerenju i daljnjem razvoju", dodaju iz PUZ-a.

Ključne riječi
Zagreb prevencija policija

