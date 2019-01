Mladić na kojeg je pucao otac: 'Trčao sam glavom bez obzira, ubio bi me da ga nisam primio za ruke'

Trčao sam glavom bez obzira, nisam uopće znao kamo da pobjegnem od njega, bilo me je jako strah jer je on nagao čovjek. Dok sam spašavao živu glavu, čuo sam kako puca iz pištolja, mislim da je ispalio dva ili tri hica, ali nisam imao pojma u kojem smjeru lete meci jer sam mu bio okrenut leđima.

Otrčao u kasino

Utrčao sam u prolaz koji vodi prema tržnici kako bih se skrio među štandovima i trgovinama, i u tom trenutku sam ugledao kasino i odlučio ući u nj jer je ispred stajao zaštitar, pa sam pretpostavio da će on zaustaviti mog oca ako pokuša ući za mnom – riječi su kojima R. D. (18) opisuje trenutke koji su se prošle nedjelje popodne odigravali na jarunskoj tržnici, na kojoj ga je pokušao ubiti njegov vlastiti otac Arsen Dedić (45).

Kako govori taj 18-godišnjak, sjedio je u jednom od kafića na tržnici s djevojkom i nekoliko prijatelja kad ga je oko 16 sati nazvao otac i rekao mu da izađe na ulicu jer moraju razgovarati. Dovezao se u svom crnom BWM-u i rukom mu pokazao da uđe u automobil, a R. D., koji nije znao o čemu njegov otac želi razgovarati, bez ikakve zadrške je ušao u automobil i sjeo na suvozačko mjesto.

– On se odmah počeo derati zbog nekih naših nesređenih obiteljskih razmirica i pola minute kasnije iz jakne izvadio pištolj kojim me udario po glavi i slomio mi arkadu. Od tog mi je trenutka idućih nekoliko trenutaka sve u magli, mislim da sam bio i izgubio svijest nakratko, a tata me tad odvezao krug oko tržnice i zatim stao na parkiralištu. Tu je ponovno krenuo na mene s pištoljem, možda bi me i ubio da ga nisam uspio primiti za ruke i tako ga držati u klinču da ne može pucati – prepričava R. D.

Naguravanje je potrajalo desetak minuta, a za to ga je vrijeme otac do krvi izgrizao po rukama u nastojanju da se oslobodi. U cijelom tom metežu pištolj je jednom i opalio, a metak je prošao kroz stražnje vjetrobransko staklo. Očevici su gledali što se događa u automobilu, ali nitko se nije usudio prići i pomoći mladiću, a tek nakon što je 18-godišnjak u jednom trenutku iskoristio trenutak nepažnje svog oca te iskočio iz BWM-a i počeo bježati prema tržnici, žena čiji je automobil bio parkiran do Arsenova BMW-a nazvala je policiju.

Pištolj posjeduje legalno

– Nakon što sam pobjegao u kasino, nisam želio izlaziti jer nisam znao što će se dogoditi. Policija je stigla do mene nakon petnaestak minuta i zamolili su me da izađem i odvedem ih do mjesta gdje je bila pucnjava. Krenuo sam s njima, a kad smo došli, na tom parkiralištu nije bilo ni automobila ni mog oca. On se sat vremena kasnije sam došao predati – prepričava 18-godišnjak koji se trenutačno, kako kazuje, odmara u stanu na Jarunu te se oporavlja od ozljeda koje je zadobio u nedjeljnom obračunu.

Arsen Dedić u međuvremenu je kazneno prijavljen zbog pokušaja ubojstva i dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom, ali i prijetnji koje je te nedjelje upućivao svojoj 32-godišnjoj nevjenčanoj supruzi. S obzirom na to da je riječ o recidivistu kojem takvo ponašanje nije strano, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je i jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke.

U cijeloj priči ističe se i činjenica kako je Dedić pištolj kojim je okolo pucao u maniri kakvog šerifa na Divljem zapadu posjeduje potpuno legalno, unatoč tome što je u prošlosti već bio prijavljivan i osuđivan zbog nekoliko kaznenih djela.