Čekaju tramvaj na Borongaju i čude se što ne dolazi pa podsjećamo da ga nema do rujna

Ponedjeljak, 9 ujutro, tramvaja nema. Na ZET–ovu okretištu na Borongaju mogli su se vidjeti nestrpljivi putnici kako čekaju na javni prijevoz, pitajući se kad će doći tramvaj. "Ne znam što se događa, ne vidim nekakavu obavijest", rekla nam je frustrirana putnica.

Radovi su, podsjetimo, u Zvonimirovoj ulici, pa tramvaja prema Borongaju neće biti sljedeća tri mjeseca. – Od ponedjeljka, 15. lipnja do ponedjeljka, 7. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Ulici kralja Zvonimira. Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 prometovati izmijenjenom trasom. Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Branimirova tržnica - Šubićeva - Kvaternikov trg

Umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat izvanredna autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj). Početno stajalište na Trgu žrtava fašizma bit će tramvajsko stajalište Trg žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada. Vozni red linije 602 možete pročitati na stranicama ZET–a, a bit će postavljen i na početno krajnjim stajalištima.