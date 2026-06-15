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OBUSTAVA ZBOG RADOVA

Čekaju tramvaj na Borongaju i čude se što ne dolazi pa podsjećamo da ga nema do rujna

Zagreb: Oštećenja na ZET kućici na okretištu Borongaj
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.06.2026.
u 10:37

Radovi su, podsjetimo, u Zvonimirovoj ulici, pa tramvaja prema Borongaju neće biti sljedeća tri mjeseca. Linije 9 u 17 voze skraćeno do Trga žrtava fašizma, a linija 13 vozi novom trasom.

Ponedjeljak, 9 ujutro, tramvaja nema. Na ZET–ovu okretištu na Borongaju mogli su se vidjeti nestrpljivi putnici kako čekaju na javni prijevoz, pitajući se kad će doći tramvaj.  "Ne znam što se događa, ne vidim nekakavu obavijest", rekla nam je frustrirana putnica. 

Radovi su, podsjetimo, u Zvonimirovoj ulici, pa tramvaja prema Borongaju neće biti sljedeća tri mjeseca.  – Od ponedjeljka, 15. lipnja do ponedjeljka, 7. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Ulici kralja Zvonimira.  Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 prometovati izmijenjenom trasom.  Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Branimirova tržnica - Šubićeva - Kvaternikov trg 

Umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat izvanredna autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj). Početno stajalište na Trgu žrtava fašizma bit će tramvajsko stajalište Trg žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada. Vozni red linije 602 možete pročitati na stranicama ZET–a, a bit će postavljen i na početno krajnjim stajalištima. 

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Zagreb: Oštećenja na ZET kućici na okretištu Borongaj
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Ključne riječi
ZET borongaj Zagreb obustava tramvaj

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Osvrnuo se i na problem rješavanja sigurnosti. – Po meni je to dosta tendenciozno. Jedna traka je ukinuta kako bi se uspostavila biciklistička na Deželićevoj, kao što znate ona je doista korištena. Istina je da je napravljena na nogostupu i ako mene pitate, nisam sretan da se biciklističke staze rade na nogostupu, da se uzima prostor pješacima, da se, pogotovo u Donjem Gradu gdje ima dosta pješaka, stvara dodatna kolizija između pješaka i biciklista. Ako mene pitate, to rješenje nije konačno. Ali svakako je bolje nego što je bilo, ta ulica ima velik broj biciklista koja idu kroz nju u oba smjera – rekao je.

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