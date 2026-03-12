Obiteljska stolarska tradicija motiv mi je i za uspjeh na natjecanju World Skills Croatia

Gabrijel Šenjug učenik je trećeg razreda Škole drvne tehnologije i šumarstva u Zagrebu. Strastveni je zaljubljenik u stolarstvo i tapetarstvo, a svojim radom i entuzijazmom pokazuje kako se obiteljska tradicija može uspješno nastaviti. Trenutačno se pak priprema za važno državno natjecanje World Skills Croatia, gdje će se okušati među najboljim mladim majstorima u zemlji.

Njegova ljubav prema obradi drveta ne čudi jer je odrastao u obitelji koja je duboko ukorijenjena u toj branši.

– Moj tata ima obrt za tapetarstvo i stolarstvo pa sam odmalena bio uključen u posao. Uvijek sam radio s njim, što me potaknulo da upišem ovu školu – govori Gabrijel.

Kao mali je, dodaje, satima gledao i djeda kako vješto radi s drvetom, oblikujući ga u korisne i estetski savršene predmete. Ti rani doživljaji u radionici punoj mirisa piljevine i zvukova alata oblikovali su i njegovu ljubav prema zanatu.

Posebno je ponosan na uspjehe na natjecanjima koja su mu omogućila da testira granice svojih sposobnosti. Sve je počelo školskim natjecanjem na kojem je snage odmjerilo 58 učenika, a Gabrijel je osvojio prvo mjesto. Nakon toga je nastupio na izlučnom međužupanijskom natjecanju World Skills Croatia u stolarstvu, za što ga je pripremao mentor Ivica Starešinić.

– Bilo je puno prakse, fizičke i psihičke pripreme. Profesori su me upozorili na tremu koja može utjecati na performanse pa sam se fokusirao na smirenost, duboko disanje i koncentraciju na svaki zadatak pojedinačno – objašnjava mladić.

Nakon mjesec dana intenzivnih priprema koje su uključivale svakodnevne vježbe i savjete mentora, mladi je Zagrepčanin osvojio drugo mjesto u konkurenciji devet škola te izborio nastup na državnom natjecanju World Skills Croatia u stolarstvu. Ondje će snage odmjeriti s osam najboljih učenika stolarskog smjera iz cijele zemlje, a za državno se natjecanje priprema s velikim ambicijama za vrh.

– Dobit ćemo zadatak koji će biti djelomično izmijenjen, oko 80-90 posto, ali nećemo znati što točno do samog početka – kaže.

Učenici na natjecanju većinom sve rade ručno i zato je važno ponavljanje istih zadataka više puta kako bi se postigla automatizacija pokreta i savršena preciznost, od pažljivog rezanja drveta prema točnim mjerama preko složenog spajanja elemenata različitim vrstama spojeva i kvalitetnog lijepljenja dijelova do temeljitog brušenja i završne obrade koja daje sjaj i trajnost proizvodu.

– Ako se pogriješi za milimetar, može biti kobno za cijeli komad jer sve mora savršeno pristajati. Preciznost je ključna u ovoj struci i ono je što razlikuje dobrog stolara od izvrsnog – ističe Gabrijel.

Obiteljska tradicija, na koju je veoma ponosan, napominje, također mu je izvor inspiracije.

– Nastavim li tatin obrt, to bi bilo veliko zadovoljstvo i za mene i za njega jer bi tradicija ostala živa. Volim raditi s njim. Možemo razgovarati direktno o svemu, bez pritiska ili hijerarhije. To mi je puno bolje nego raditi negdje drugdje gdje bih bio samo jedan od radnika bez mogućnosti za kreativni doprinos – objašnjava mladi Šenjug.

Obiteljski pristup, ističe, omogućio mu je da raste kao osoba i kao majstor, učeći iz iskustva starijih. A ima i savjet za učenike koji biraju srednju školu.

– Ako imate volje za strukovnim obrazovanjem i volite praktičan rad, isplati se jer ćete brzo steći korisne vještine i mogućnost za zapošljavanje. Ali ako upisujete samo da biste nešto upisali bez prave želje, bolje nemojte jer ćete izgubiti vrijeme i motivaciju – iskren je Gabrijel.

Savjet dolazi iz vlastitog iskustva i pokazuje zrelost u razmišljanju o budućnosti. Nakon srednje škole želi položiti naučnički ispit kako bi se pripremio za polaganje onog majstorskog.

– Razmišljam i o četvrtoj godini za restauratora, ali vjerojatno ću se posvetiti stolarstvu jer me to najviše ispunjava. U Hrvatskoj nema puno onih koji imaju majstorski ispit. Svjestan sam da takva titula donosi priznanje i bolje prilike u obrtničkom svijetu – zaključuje Gabrijel.

Cijela obitelj Šenjug duboko je uključena u stolarski i tapetarski obrt, što stvara posebnu atmosferu zajedništva i međusobne podrške. Gabrijelov otac Žarko ističe koliko ga to ispunjava i motivira za daljnji rad.

– Veliko mi je zadovoljstvo što imam troje djece koja su se sama našla u ovom radu. Nisam ih tjerao, ali to me potiče da idemo dalje, da ih učim svemu što znam i da napredujemo zajedno kao tim – kaže Žarko Šenjug. Zadovoljan je, dodaje, jer im je pripremio put u životu, koji oni mogu odabrati ili ne, ali je tu kao sigurna opcija.

– Šteta je ne nastaviti tradiciju kad je sve pripremljeno i spremno za sljedeću generaciju. Uključite djecu od malih nogu, pogotovo u stolarskom smjeru, gdje mogu vidjeti i opipati rezultate svog rada. Neka osjete miris piljevine, toplinu drveta i mekoću tapeciranog namještaja – poručuje Šenjug.