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'bahati vozač'

FOTO Parkira na mjestu za invalide ispred bolnice: 'Nas Hrvate odgojiti može samo opako kažnjavanje po novčaniku'

Reddit
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
11.07.2026.
u 18:53

Fotografije vozača koji, prema tvrdnjama građana, gotovo svakodnevno zauzima parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom ispred zdravstvene ustanove izazvale su val ogorčenja na društvenim mrežama

Parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom već godinama izaziva negodovanje građana, no nova objava na Redditu posebno je razljutila Zagrepčane. Korisnik je objavio fotografije automobila parkiranog ispred ulaza u zdravstvenu ustanovu, uz tvrdnju da isti vozač to čini gotovo svakodnevno. – Svaki dan bahati vozač parkira ispred ulaza u zdravstvenoj ustanovi i na isključivom parkingu za invalide. Ni kazne ih ne sprječavaju u svom bahatluku i bezobrazluku. Kako takvima stati na kraj? – napisao je autor objave.

U komentarima su se brzo javili brojni korisnici, od kojih su mnogi predložili da se svaki put pozove pauk.  – Zovi pauka. Koliko vidim, s mjesta za invalide smiju dizati aute – napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao kako se zbog nepropisno parkiranog vozila otežava pristup drugim automobilima. Bilo je i onih koji smatraju da problem nije u nedostatku kazni, već u njihovoj učinkovitosti. – Nažalost, nas Hrvate odgojiti može samo opako kažnjavanje po novčaniku. Kućnog odgoja imamo slabo ili nikako, kao ni svijest da nismo sami i da smo dio kolektiva – stoji u jednom od komentara.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
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Komentara 2

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ZA
zagi101
19:34 11.07.2026.

mislim da bi ga pauk već digao ali je izgleda vlasnik invalid a invalidi ne smiju voziti Mercedes, ljudski zavist

V0
Vlaskoulicanec3.0
19:20 11.07.2026.

Principijelno sam protiv svake uporabe sile, ali ovdje, kako se očito radi o jednom neupopravljivom, treba mu jednostavno ispustiti zrak iz guma. Pa tako svaki dan dok ne nauči. Naravno uz kaznu...

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