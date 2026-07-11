FOTO Parkira na mjestu za invalide ispred bolnice: 'Nas Hrvate odgojiti može samo opako kažnjavanje po novčaniku'

Parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom već godinama izaziva negodovanje građana, no nova objava na Redditu posebno je razljutila Zagrepčane. Korisnik je objavio fotografije automobila parkiranog ispred ulaza u zdravstvenu ustanovu, uz tvrdnju da isti vozač to čini gotovo svakodnevno. – Svaki dan bahati vozač parkira ispred ulaza u zdravstvenoj ustanovi i na isključivom parkingu za invalide. Ni kazne ih ne sprječavaju u svom bahatluku i bezobrazluku. Kako takvima stati na kraj? – napisao je autor objave.

U komentarima su se brzo javili brojni korisnici, od kojih su mnogi predložili da se svaki put pozove pauk. – Zovi pauka. Koliko vidim, s mjesta za invalide smiju dizati aute – napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao kako se zbog nepropisno parkiranog vozila otežava pristup drugim automobilima. Bilo je i onih koji smatraju da problem nije u nedostatku kazni, već u njihovoj učinkovitosti. – Nažalost, nas Hrvate odgojiti može samo opako kažnjavanje po novčaniku. Kućnog odgoja imamo slabo ili nikako, kao ni svijest da nismo sami i da smo dio kolektiva – stoji u jednom od komentara.

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