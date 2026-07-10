Širi se pješačka zona u centru Zagreba, obuhvatit će i poznato taksi stajalište, ali to nije sve

Grad Zagreb ide u realizaciju proširenja pješačke zone u strogom centru Zagreba. Kako su i najavili, Teslina postaje rezervirana za pješake i bicikliste sve do Zrinjevca, a dio Gajeve ulice do Berislavićeve, gdje se inače nalazi taksi stajalište, također će postati nedostupna za automobile. Gradska odluka kojom se to uređuje upravo se nalazi u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, a oni koji žele ostaviti svoje komentare mogu to učiniti do 8. kolovoza.

Riječ je, točnije, o izmjenama Naredbe o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba i pješačkim zonama, koja uređuje područja za pješake. Prema njoj, zona se širi na Gajevu ulicu južno od Tesline do Berislavićeve, Teslinu do istočno od Gajeve, Ulicu Pod Zidom te Martićevu od Trga hrvatskih velikana do Ulice Tadije Smičiklasa.

– Proširenjem pješačke zone rasterećuje se promet vozila u užem centru grada, potiče se korištenje javnog prijevoza i alternativni oblici prijevoza, a javne površine postaju dostupnije pješacima – napominje se u obrazloženju dokumenta. Za Ulicu Pod zidom postoje višegodišnji zahtjevi za proširenjem pješačke zone, a situaciji u prilog ide i činjenica da se ondje, zbog nestabilnosti gornje plohe Dolca, privremeno nalazi i najpoznatija gradska tržnica.

I ranije smo, podsjetimo, spominjali planove Grada o širenju pješačkih zona, a potvrdio je to na nedavno održanoj kvartovskoj tribini i pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna. – Pješačka zona će se proširiti na dio Gajeve i Teslina će se produžiti do Praške. Tako će se dobiti jedinstvena pješačka zona, od HNK do Zrinjevca. Osim toga, dva dodatka koja ima Preradovićeva i Gajeva činit će jednu cjelinu. Međutim, napravit ćemo i uskoro prezentirati, ne samo zatvaranje te ulice, nego rekonstrukciju kako bi u punom smislu bila prava pravcata pješačka zona, kao što je ostatak lijepe pješačke zone u Donjem Gradu – rekao je.

U Gradu su ranije napomenuli kako će, prije implementacije pješačkih zona, provesti detaljne prometne i urbanističke analize, uključujući simulacije prometa, procjenu utjecaja na stanovnike i osiguravanje pristupa stanarima, dostavi i hitnim službama. – Planira se i modernizacija pristupa pješačkim zonama s podiznim stupićima i video-nadzorom, uz uvažavanje potreba stanara i posebnu brigu oko opskrbe i prolaska hitnih službi – ističe se.