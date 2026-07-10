Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERNJAKOVA TRIBINA

'Zabrinuti smo'! Stanovnici centra žele više policije u parkovima i na trgovima, Grad odgovorio hoće li im pomoći

Zagreb: Nedjeljno poslijepodne u parku Ribnjak
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.07.2026.
u 13:45

Grad će inicirati odnosno nastaviti koordinaciju s PU zagrebačkom radi razmatranja potrebe za pojačanom preventivnom prisutnošću policije na lokacijama na kojima se okuplja veći broj građana, odgovorili su iz Grada

Planira li Grad održati sastanak s PU zagrebačkom oko pojačane preventivne policijske prisutnosti u gradu, osobito u parkovima, na trgovima i u pješačkim zonama? Pitanje je to koje zanima stanovnike Donjeg i Gornjeg Grada koji su, kako su nam ispričali, zabrinuti zbog okupljanja na javnim površinama u večernjim satima. Jedno je to od tema koje su bile na rasporedu Večernjakove kvartovske tribine početkom lipnja, a Grad nam je oko nje odgovorio pismenim putem. 

– Grad Zagreb kontinuirano surađuje s Policijskom upravom zagrebačkom u pitanjima sigurnosti građana i javnog reda. U tom smislu, Grad će inicirati odnosno nastaviti koordinaciju s PU zagrebačkom radi razmatranja potrebe za pojačanom preventivnom prisutnošću policije na lokacijama na kojima se okuplja veći broj građana, osobito u parkovima, na trgovima, u pješačkim zonama i drugim javnim prostorima.

Cilj takvih aktivnosti nije samo represivno postupanje nakon incidenta, nego prije svega prevencija, odvraćanje od protupravnog ponašanja i jačanje osjećaja sigurnosti građana. Grad će, u okviru svojih nadležnosti, dostavljati policiji informacije s terena, prijave građana i zapažanja komunalnog redarstva kako bi se prioritetne lokacije mogle pravodobno prepoznati i obuhvatiti odgovarajućim mjerama – poručili su. 

FOTO Stadion u Kranjčevićevoj već izgleda kao prava ljepotica! 'Raste' iz dana u dan, pogledajte fotografije
Zagreb: Nedjeljno poslijepodne u parku Ribnjak
1/29

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!