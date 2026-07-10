'Zabrinuti smo'! Stanovnici centra žele više policije u parkovima i na trgovima, Grad odgovorio hoće li im pomoći

Planira li Grad održati sastanak s PU zagrebačkom oko pojačane preventivne policijske prisutnosti u gradu, osobito u parkovima, na trgovima i u pješačkim zonama? Pitanje je to koje zanima stanovnike Donjeg i Gornjeg Grada koji su, kako su nam ispričali, zabrinuti zbog okupljanja na javnim površinama u večernjim satima. Jedno je to od tema koje su bile na rasporedu Večernjakove kvartovske tribine početkom lipnja, a Grad nam je oko nje odgovorio pismenim putem.

– Grad Zagreb kontinuirano surađuje s Policijskom upravom zagrebačkom u pitanjima sigurnosti građana i javnog reda. U tom smislu, Grad će inicirati odnosno nastaviti koordinaciju s PU zagrebačkom radi razmatranja potrebe za pojačanom preventivnom prisutnošću policije na lokacijama na kojima se okuplja veći broj građana, osobito u parkovima, na trgovima, u pješačkim zonama i drugim javnim prostorima.

Cilj takvih aktivnosti nije samo represivno postupanje nakon incidenta, nego prije svega prevencija, odvraćanje od protupravnog ponašanja i jačanje osjećaja sigurnosti građana. Grad će, u okviru svojih nadležnosti, dostavljati policiji informacije s terena, prijave građana i zapažanja komunalnog redarstva kako bi se prioritetne lokacije mogle pravodobno prepoznati i obuhvatiti odgovarajućim mjerama – poručili su.