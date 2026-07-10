Upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku: Stiže nevrijeme, poznato gdje će biti najgore

Nakon nekoliko stabilnih i vrlo toplih dana, Hrvatsku tijekom subote očekuje izražena promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod za gotovo cijelu zemlju izdao je žuto upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost jačih grmljavinskih nevremena, obilnih pljuskova i jakog vjetra. Žuto upozorenje na snazi je za sve regije osim dubrovačke, a iz DHMZ-a upozoravaju da su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito kasno poslijepodne i navečer. Vjerojatnost grmljavinskog nevremena prelazi 70 posto.

Prema prognozi HRT-a, subota će biti djelomice sunčana, ali vrlo nestabilna. Prvi pljuskovi i grmljavina očekuju se na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u gorskim krajevima, dok će se od sredine dana nestabilnosti proširiti i na veći dio unutrašnjosti. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni jakim, ponegdje i olujnim udarima vjetra.

Foto: DHMZ

Najstabilnije vrijeme očekuje se na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će prevladavati sunčano i vruće vrijeme, a mogućnost za nevere povećat će se tek navečer. Na istoku zemlje već od jutra postoji mogućnost lokalnih pljuskova, dok bi u drugom dijelu dana mogli biti jači i praćeni grmljavinom te jakim vjetrom. U središnjoj Hrvatskoj također se očekuju česti pljuskovi, osobito tijekom poslijepodneva i večeri. Na Jadranu će vrijeme biti promjenjivo. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mogući su izraženi pljuskovi i nevere, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčanije vrijeme uz temperature između 30 i 32 Celzijeva stupnja. U unutrašnjosti Dalmacije također postoji mogućnost jačih grmljavinskih nevremena, osobito prijepodne i ponovno navečer.

Foto: DHMZ

Kako navodi Dnevnik Nove TV, nestabilnosti će potaknuti jačanje ciklonalne aktivnosti sa sjeveroistoka, zbog čega će se tijekom subote razvijati snažni grmljavinski oblaci. Unatoč tome, temperature će i dalje ostati visoke, pa će u većem dijelu zemlje biti između 28 i 33 stupnja, dok će more ostati vrlo toplo, s temperaturom od 24 do 27 stupnjeva.

Meteorolozi ističu kako će se vrijeme početi smirivati već tijekom nedjelje. Izraženiji pljuskovi i nevere još su mogući u noći i prijepodnevnim satima, ponajprije na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, gdje su mogući i jaki te olujni udari vjetra. Kako je za HRT prognozirala meteorologinja DHMZ-a Tomislava Hojsak, nakon prolaska nestabilnosti zapuhat će sjeverozapadni vjetar i bura, oblaci će se postupno razilaziti, a početkom idućeg tjedna ponovno će prevladavati sunčano vrijeme. Ipak, atmosfera neće biti potpuno stabilna pa postoji mogućnost ponekog pljuska, osobito u utorak. Od sredine tjedna temperature će ponovno rasti, a meteorolozi najavljuju povratak pravih ljetnih vrućina diljem Hrvatske.