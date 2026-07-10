Zagrepčani podijelili najluđa iskustva iz tramvaja: 'Upoznao sam osnivače BBB-a i Tuđmanove prijatelje'

Ako se dovoljno dugo vozite zagrebačkim tramvajima, velika je vjerojatnost da ćete prije ili kasnije svjedočiti nečemu što ćete godinama prepričavati. Upravo je to bila tema jedne rasprave na Redditu, gdje je korisnik postavio jednostavno pitanje: "Dajte mi svoju najluđu priču iz vožnje tramvajem. Što će vam ostati urezano u pamćenje?" Odgovori su se nizali jedan za drugim, a među njima su se našle i dirljive, urnebesne, ali i uznemirujuće situacije. Jedna od priča koja je prikupila najviše simpatija vraća u vrijeme nakon koncerta Đorđa Balaševića u Areni Zagreb. Tramvaj je bio toliko prepun da je autorica bila uvjerena kako nema šanse da uđe.

– Gledala sam krcati tramvaj i pomislila da nema šanse da stanem. Neki dečko s vrata se izderao: "Zaleti seee, stat ćeš!" Ja sam se zaletjela, hrpa ljudi me uhvatila i stvarno sam stala u tramvaj. Kad si student i zadnje pare daš za koncert koji voliš, ovakve stvari ostanu u sjećanju – napisala je. No nisu sve priče bile smiješne. Jedan korisnik opisao je prizor koji ga progoni godinama. Majka je s bebom izlazila iz niskopodnog tramvaja kada su prednji kotači kolica upali u razmak između tramvaja i perona. – Beba se otkotrljala nekoliko metara, a majka je bacila kolica i počela trčati za njom vičući: "Moja beba!" Tramvaj je odmah krenuo pa nisam vidio što je bilo dalje. I danas se pitam je li sve dobro završilo – napisao je.

Na popisu bizarnih situacija našao se i mladić koji je u punom tramvaju usred subotnje večeri pustio glasnu glazbu preko zvučnika, potom, prema riječima svjedoka, konzumirao drogu na plastičnoj površini tramvaja, a zatim počeo raditi zgibove na rukohvatima. Ništa manje zabavne nisu bile ni priče o neobičnim suputnicima. Jedan korisnik napisao je kako nikada nije doživio neku spektakularnu scenu, ali su mu vožnje tramvajem zato donijele niz osebujnih poznanstava. – Nisam nikada doživio nešto ekstremno, većinom su me razni čudaci znali udaviti pričom. Tako sam upoznao desetke osnivača BBB-a, ljude koji su bili bliski prijatelji s Tuđmanom, ljude koji su imali inside informacije o padu Berlinskog zida i tako dalje – napisao je, što je izazvalo brojne reakcije drugih korisnika.

Jedan Zagrepčanin prisjetio se pak vožnje koja je na trenutak izgledala kao scena iz horor filma.– Stojim u poprilično punom tramvaju i odjednom se počne čuti neki ženski urlik, ono iz horora, krikovi. Ljudi gledaju oko sebe, nitko ne kuži otkud to dolazi. I onda neki čovjek, skroz normalnog izgleda, srednjih godina, izvadi mobitel i javi se. Lik je imao zvono mobitela s krikovima kao da netko nekoga kolje. Žena pored njega ga je pogledala jednim od zbunjenijih pogleda koje sam vidio – opisao je.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje