FOTO Radovi se nastavljaju! Otvoreno je i gradilište na križanju Savske i Vukovarske

Nastavljeni su radovi na križanju Savske ceste i Vukovarske, javili su u Gradu. Nakon što su ispunili zahtjeve Državnog inspektorata, gradilište je ponovno otvoreno.
Nastavljeni su radovi na križanju Savske ceste i Vukovarske, javili su u Gradu. Nakon što su ispunili zahtjeve Državnog inspektorata, gradilište je ponovno otvoreno.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Radovi se sada mogu nesmetano nastaviti a trebali bi, podsjetimo, trajati sve do kraja ljeta.
Radovi se sada mogu nesmetano nastaviti a trebali bi, podsjetimo, trajati sve do kraja ljeta.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Na križanju Savske i Vukovarske, podsjetimo, u tijeku su radovi vrijedni pet milijuna eura, a paralelno se realiziraju dva važna projekta. Prvi je sveobuhvatna obnova magistralnog vodovoda u Vukovarskoj, vrijedna 3,8 milijuna eura, a nekoliko metara dalje radi se i na obnovi dotrajale tramvajske skretnice, što stoji još 1,2 milijuna eura.
Na križanju Savske i Vukovarske, podsjetimo, u tijeku su radovi vrijedni pet milijuna eura, a paralelno se realiziraju dva važna projekta. Prvi je sveobuhvatna obnova magistralnog vodovoda u Vukovarskoj, vrijedna 3,8 milijuna eura, a nekoliko metara dalje radi se i na obnovi dotrajale tramvajske skretnice, što stoji još 1,2 milijuna eura.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Tramvaji i ostala vozila i dalje se mogu kretati pravocrtno iz smjera sjevera prema jugu, a posebna pravila vrijede za one koji iz istočnog dijela Vukovarske žele nastaviti prema Trešnjevki ili skrenuti prema Savskoj.
Tramvaji i ostala vozila i dalje se mogu kretati pravocrtno iz smjera sjevera prema jugu, a posebna pravila vrijede za one koji iz istočnog dijela Vukovarske žele nastaviti prema Trešnjevki ili skrenuti prema Savskoj.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Da bi to učinili, moraju najprije skrenuti desno u Savsku te se, nakon pedesetak metara, polukružno okrenuti i nastaviti prema jugu. Da ne bi bilo problema, nekoliko metara prije polukružnog skretanja postavljen je privremeni semafor.
Da bi to učinili, moraju najprije skrenuti desno u Savsku te se, nakon pedesetak metara, polukružno okrenuti i nastaviti prema jugu. Da ne bi bilo problema, nekoliko metara prije polukružnog skretanja postavljen je privremeni semafor.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Oni koji, pak, iz južnog dijela Savske žele nastaviti prema sjeveru, također moraju koristiti obilazan pravac preko raskrižja Vukovarske i Ulice Fausta Vrančića.
Oni koji, pak, iz južnog dijela Savske žele nastaviti prema sjeveru, također moraju koristiti obilazan pravac preko raskrižja Vukovarske i Ulice Fausta Vrančića.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/