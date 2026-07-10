FOTO Radovi se nastavljaju! Otvoreno je i gradilište na križanju Savske i Vukovarske

Na križanju Savske i Vukovarske, podsjetimo, u tijeku su radovi vrijedni pet milijuna eura, a paralelno se realiziraju dva važna projekta. Prvi je sveobuhvatna obnova magistralnog vodovoda u Vukovarskoj, vrijedna 3,8 milijuna eura, a nekoliko metara dalje radi se i na obnovi dotrajale tramvajske skretnice, što stoji još 1,2 milijuna eura.
Tramvaji i ostala vozila i dalje se mogu kretati pravocrtno iz smjera sjevera prema jugu, a posebna pravila vrijede za one koji iz istočnog dijela Vukovarske žele nastaviti prema Trešnjevki ili skrenuti prema Savskoj.
Da bi to učinili, moraju najprije skrenuti desno u Savsku te se, nakon pedesetak metara, polukružno okrenuti i nastaviti prema jugu. Da ne bi bilo problema, nekoliko metara prije polukružnog skretanja postavljen je privremeni semafor.