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U TIJEKU RADOVI

Zatvara se još jedno veliko križanje u Zagrebu, i to na mjesec dana! Donosimo detalje

Zagreb: Počeli radovi u Zvonimirovoj, do Borongaja samo autobusom 602
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
10.07.2026.
u 12:05

Prema stranici regulacije.zagreb.hr, radovi na križanju trebali bi trajati mjesec dana, odnosno do 15. kolovoza. Još nije objavljeno kako će vozači morati prometovati kako bi obišli radove

Nakon što je, po nalogu inspekcije, prije nekoliko dana zatvoreno, gradilište u Zvonimirovoj steklo je uvjete za nastavak rada. Mijenja se tramvajska pruga na potezu od Trga žrtava fašizma sve do Heinzelove ulice, a u utorak dolazi do zatvaranja samog križanja Zvonimirove i Šubićeve ulice

ZET–ova linija 7 zbog toga će, javljaju u gradskom prijevozniku, voziti obilaznim pravcima. – Nastavak radova u Zvonimirovoj ulici uvjetuje i zatvaranje raskrižja sa Šubićevom za tramvajski promet. Zbog nemogućnosti prometovanja, od utorka, 14. srpnja, tramvajska linija 7 (Savski most - Dubrava) mijenja trasu u oba smjera: Savski most - Novi Zagreb - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - Dubrava – kažu. 

Prema stranici regulacije.zagreb.hr, radovi na križanju trebali bi trajati mjesec dana, odnosno do 15. kolovoza. Još nije objavljeno kako će vozači morati prometovati kako bi obišli radove. 

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