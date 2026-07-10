Zatvara se još jedno veliko križanje u Zagrebu, i to na mjesec dana! Donosimo detalje

Nakon što je, po nalogu inspekcije, prije nekoliko dana zatvoreno, gradilište u Zvonimirovoj steklo je uvjete za nastavak rada. Mijenja se tramvajska pruga na potezu od Trga žrtava fašizma sve do Heinzelove ulice, a u utorak dolazi do zatvaranja samog križanja Zvonimirove i Šubićeve ulice.

ZET–ova linija 7 zbog toga će, javljaju u gradskom prijevozniku, voziti obilaznim pravcima. – Nastavak radova u Zvonimirovoj ulici uvjetuje i zatvaranje raskrižja sa Šubićevom za tramvajski promet. Zbog nemogućnosti prometovanja, od utorka, 14. srpnja, tramvajska linija 7 (Savski most - Dubrava) mijenja trasu u oba smjera: Savski most - Novi Zagreb - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - Dubrava – kažu.

Prema stranici regulacije.zagreb.hr, radovi na križanju trebali bi trajati mjesec dana, odnosno do 15. kolovoza. Još nije objavljeno kako će vozači morati prometovati kako bi obišli radove.