Promjene trasa, novi vozni red: Niz izmjena na ZET–ovim linijama, neke vrijede već od sutra

Osim cestovnog, ljetni radovi utječu i na javni prijevoz, a u ZET–u javljaju da će tijekom vikenda i idućeg tjedna doći do niza izmjena, počevši sa tramvajskom linijom 5, koja će sutra zbog radova na okretištu Maksimir prometovati skraćeno do Kvatrića.

Zbog završnih radova na rekonstrukciji plinovoda na Britanskom trgu, od subote, 11. srpnja u 7 sati do jutarnjih sati nedjelje, 12. srpnja, dolazi do izmjena na linijama 102 (Britanski trg - Mihaljevac), 103 (Britanski trg - Kraljevec) i 105 (Kaptol - Britanski trg).

Autobusne linije 102 i 105 prometovat će skraćeno u smjeru Britanskog trga, do raskrižja Nazorove i Zamenhofove ulice.

Autobusna linija 103 na terminalu Britanski trg ostvarivat će polaske s perona 1 (stajalište linija 101 i 138).

Zbog sanacije kolnika Mrkšine ulice, od subote 11. srpnja u 8 sati do subote, 1. kolovoza, autobusna linija 133 (Savski most - Sveta Klara - Čehi) prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera:

Polasci do Čeha: Savski most - Jadranski most - Remetinečka cesta - Ul. dr. Luje Naletilića - Sisačka cesta - Mrkšina ulica - okretište Sveta Klara - Mrkšina ulica - Sisačka ulica te dalje redovno do Čeha

Polasci do Svete Klare: Savski most - Jadranski most - Remetinečka cesta - Ul. dr. Luje Naletilića - Sisačka cesta - Mrkšina ulica - okretište Sveta Klara - Mrkšina ulica - Sisačka ulica - Remetinečka cesta - Savski most. Neće se koristiti obostrana autobusna stajališta Lukoranska, Franje Malnara, Čavoglavska, Mrkšina i Mrkšina 65 - crkva. Na izmijenjenom dijelu trase, autobus linije 133 neće se zaustavljati na usputnim stajalištima.

Što se tiče ostalih izmjena u prometu, nastavak radova u Zvomirovoj ulici uvjetuju i zatvaranje raskrižja sa Šubićevom, zbog čega linija 7 neće moći voziti tom trasom. Od utorka, 14. srpnja, mijenja trasu u oba smjera: Savski most - Novi Zagreb - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - Dubrava. Zbog radova se mijenja i vozni red radnim danom izvanredne autobusne linije 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj). Novi vozni red bit će postavljen na početno-krajnjim stajalištima, a možete ga pročitati i na stranicama ZET–a.