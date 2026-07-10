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Večernjakova tribina

Zagrepčanima je prekipjelo zbog buke iz kafića, Grad najavio strože kontrole i sankcije

Zagreb: Reportaža o nedostatku koševa za smeće u centru grada
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
10.07.2026.
u 13:20

Građani su se na Večernjakovoj tribini požalili na buku, nepoštivanje radnog vremena i ponavljajuće prekršaje pojedinih ugostiteljskih objekata. Grad najavljuje ciljane noćne kontrole i sankcije za one koji ustrajno krše propise.

Stanovnici centra Zagreba požalili su se da tijekom ljetnih mjeseci buka s terasa pojedinih kafića i restorana često traje do kasno u noć. Na Večernjakovoj tribini održanoj u četvrtima Donji i Gornji Grad pitali su Grad planira li pojačati nadzor i stati na kraj ponavljačima prekršaja.Iz Grada Zagreba odgovaraju kako planiraju pojačati ciljane nadzore ugostiteljskih terasa, s posebnim naglaskom na večernje i noćne sate te lokacije na kojima se nepravilnosti i pritužbe građana ponavljaju.

Komunalno redarstvo nadzirat će poštuju li ugostitelji odobrene površine terasa, uvjete iz izdanih rješenja, korištenje javnih površina te radno vrijeme u slučajevima kada je ono u nadležnosti Grada. Provjeravat će se i druge obveze koje proizlaze iz komunalnih propisa. Kada je riječ o buci, iz Grada ističu da će se postupati u suradnji s policijom i drugim nadležnim tijelima ovlaštenima za utvrđivanje prekoračenja dopuštenih razina buke. Komunalni redari evidentirat će stanje na terenu, postupati u okviru svojih ovlasti te, prema potrebi, koordinirati daljnje postupanje s policijom i inspekcijskim službama.

Poseban fokus bit će na objektima protiv kojih se učestalo podnose prijave građana. Grad najavljuje češće nadzore, uključujući i one izvan redovnog radnog vremena, evidentiranje ponavljajućih prekršitelja, izricanje propisanih mjera i sankcija te predlaganje dodatnih mjera za ugostitelje koji kontinuirano krše uvjete korištenja javnih površina ili druge gradske propise.
Ključne riječi
Večernjakova tribina Zagreb

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