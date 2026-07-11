Supruga ozlijeđenog Srbina opisala horor na letu Ryanaira: 'Pola tijela bilo mu je izvan aviona, svi su plakali'

Nakon dramatičnog incidenta na letu Ryanaira iz Soluna prema njemačkom Memmingenu, putnici su ispričali kako su proživjeli prave prizore iz trilera. Zbog kvara na motoru navodno je došlo do oštećenja trupa zrakoplova i pucanja prozora, pri čemu je 60-godišnji putnik iz Srbije, koji je sjedio uz prozor, djelomično izvučen iz letjelice uslijed snažne dekompresije.

Prema svjedočanstvima putnika, incident se dogodio otprilike 30 do 40 minuta nakon polijetanja iz Zračne luke Makedonija u Solunu. U kabini je nastala panika, putnici su morali staviti maske s kisikom, a nekoliko njih pokušavalo je zadržati ozlijeđenog muškarca kako ga podtlak ne bi izvukao iz zrakoplova.

Supruga ozlijeđenog putnika za grčku televiziju MEGA opisala je dramatične trenutke. 'Bili smo u zraku 30 do 40 minuta. U jednom trenutku puklo je staklo. Moj suprug sjedio je do prozora. Srećom, tijekom leta bio je vezan sigurnosnim pojasom. Pola tijela završilo mu je izvan zrakoplova, odletjela mu je majica, pale su maske s kisikom, nitko nije mogao ništa učiniti, svi su plakali', rekla je.

Snimka iz putničke kabine, koju je objavio MEGA, prikazuje razbijeni prozor koji je privremeno bio blokiran komadom prtljage. Na sjedalu uz otvor sjedio je pognuti muškarac za kojeg se navodi da je upravo ozlijeđeni 60-godišnjak. Jedna od putnica ispričala je kako su putnici pokušavali spriječiti tragediju. 'Suputnica i ja uhvatile smo ga i držale. Srećom, ubrzo je s obližnjeg sjedala došao još jedan gospodin pa smo ga zajedno držali za ruku, dok mu je pola tijela bilo izvan zrakoplova', rekla je.

Prema iskazima putnika, svemu je prethodio kvar na motoru. Navodno se jedan njegov dio odlomio i udario u prozor pokraj sjedala srbijanskog putnika. 'Začuo se snažan prasak, rekao bih kao da je pukla guma, samo puno glasnije. Odmah smo shvatili da je došlo do dekompresije jer je zrakoplov počeo gubiti visinu. Čuli su se urlici, vriska i povici. Djevojke koje su sjedile pokraj srbijanskog putnika odmah su ga zgrabile. Srećom, nije skinuo sigurnosni pojas jer mu je gotovo cijeli gornji dio tijela već bio izvan prozora', ispričao je jedan od putnika.

Pilot je nakon incidenta odmah promijenio smjer leta i vratio se u Solun, gdje je zrakoplov uspješno i sigurno sletio. Ryanair se o događaju oglasio priopćenjem. 'Let Ryanaira iz Soluna prema Memmingenu u petak, 10. srpnja, vratio se u Solun nedugo nakon polijetanja, nakon što se tijekom leta odvojio jedan od putničkih prozora. Zrakoplov je sigurno sletio, a putnici su vraćeni u putnički terminal', priopćili su iz kompanije. Ozlijeđeni 60-godišnji državljanin Srbije prevezen je u bolnicu AHEPA u Solunu, gdje je zadržan na liječenju. Nalazi se u stanju šoka te ima ozljede nastale trenjem, dok liječnici nastavljaju s pregledima kako bi utvrdili težinu njegovih ozljeda.