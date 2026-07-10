Šetnica duga 800 metara za odmor i uživanje! Donja Dubrava dobiva novu uređenu stazu uz potok Trnavu

U tijeku je uređenje staze, odnosno šetnice uz potok Trnavu u zagrebačkoj Donjoj Dubravi, kazali su iz Udruge Zelene i plave Sesvete. Staza se uređuje od Ulice Roberta Močiljanina do Sopničkog odvojka, to jest mosta kod bivše vojarne Sopnica, dodali su. Nova šetnica stanovnicima Donje Dubrave pružit će mjesto za svakodnevne šetnje i malo odmora od užurbane svakodnevice.

– Kad se završi bit će ugodnih 800 metara za šetnju i odmor stanovnika s obje strane potoka Trnave – napisali su iz Udruge Zelene i plave Sesvete. Radove uređenja staze izvodi Zrinjevac po proračunskom prijedlogu Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava te prijedlogu predsjednika VGČ Donja Dubrava Trpimira Majcana uz potporu gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Iz Udruge su poručili kako priželjkuju još ovakvih šetnica u blizini zagrebačkih potoka. – Neka bude više ovakvih šetnica uz potoke u našoj blizini. Nadamo se da ćemo jednog dana doći do obale Save – istaknuli su.