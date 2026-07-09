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U KINU SC-a

FOTO Brane mu, a on pjeva! Thompson stigao na promociju knjige o sebi i izveo popularni hit

Zagreb: Promocija knjige “Fenomen Thompson” autora Ivice Marijačića
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Autor
Gabrijela Krešić
09.07.2026.
u 21:11

Knjigu autor opisuje kao djelo o "jedinstvenome čovjeku koji pjesmom brani Hrvatsku i svijet od srpskoga fašizma"

Marko Perković Thompson u četvrtak je sudjelovao na predstavljanju knjige Fenomen Thompson u kino dvorani Studentskog centra, gdje je pred okupljenima, uz razgovor o knjizi, izveo i svoj hit "ako ne znaš što je bilo". Uz autora Ivicu Marijačića o knjizi su govorili Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec, a u programu je sudjelovao i sastav Hrvatske ruže predvođen Nenom Ninčevićem. Knjigu autor opisuje kao djelo o "jedinstvenome čovjeku koji pjesmom brani Hrvatsku i svijet od srpskoga fašizma".

Događaj je održan u Studentskom centru, ustanovi koja nije u nadležnosti Grada Zagreba, nego države. Upravo zbog toga Thompsonov dolazak bio je jedna od tema nakon sjednice Gradske skupštine, kada su novinari gradonačelnika Tomislava Tomaševića pitali kako komentira njegovo pojavljivanje u Kino SC-u. Podsjetimo, Tomašević je nakon prošlogodišnjeg Thompsonova koncerta na Hipodromu poručio da, dok je on gradonačelnik, više neće biti velikih Thompsonovih koncerata na gradskim površinama niti nastupa u prostorima kojima upravljaju gradske ustanove. Kao razlog naveo je korištenje poklika "Za dom spremni" tijekom pjevačeva nastupa u Areni Zagreb. Usprkos zabrani Thompson je nastupio na Trgu bana Josipa Jelačića na  dočeku rukometaša koji je organizirala Vlada. S nastupima u metropoli popularni pjevač nije stao pa su se njegovi stihovi ponovno orili centrom metropole.

Upitan odnosi li se to i na Studentski centar, Tomašević je odgovorio da Grad Zagreb nema nikakve ovlasti nad tim prostorom. – SC nije prostor kojim upravlja Grad ili gradska ustanova. To nije u našoj nadležnosti. U našoj nadležnosti su gradski prostori – rekao je gradonačelnik. O događaju se tijekom sjednice Gradske skupštine oglasio i HDZ-ov zastupnik te ravnatelj Studentskog centra Mario Župan. Istaknuo je da je Studentski centar organizatoru samo iznajmio prostor, kao i za brojne druge događaje.

– Danas se održava promocija knjige "Fenomen Thompson". Studentski centar je iznajmio prostor organizatoru. Najavljeni su gospodin Thompson i Hrvatske ruže. Navodno će pjevati tri pjesme. Kako iznajmljujemo drugima svoje prostore, apsolutno smo iznajmili i Kino SC. Zakonski nigdje ne piše da je gospodin Thompson zabranjen u Republici Hrvatskoj. To što je Grad Zagreb zabranio nastupe na javnim i gradskim prostorima, to nema veze sa Studentskim centrom. Ne vidim tu ništa sporno – rekao je Župan. Na to se nadovezao predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman, koji je prozvao gradonačelnika.  – Cenzorske škare Grada Zagreba ne režu u državnim ustanovama. Ja bih Tomaševiću čestitao. Otkad je zabranio Thompsona, pjevaču posao nikad više ne cvjeta – poručio je Herman. Studentski centar djeluje pod državnom nadležnošću pa se odluka Grada Zagreba o nenastupanju Thompsona u gradskim prostorima ne odnosi na događanja koja se ondje organiziraju.
Ključne riječi
Marko Perković Thompson Zagreb

Komentara 5

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Avatar bjelivrabac
bjelivrabac
21:28 09.07.2026.

Gnomašević će pojest "diplomu s Cambridgea" 😏

SV
Svastacuje
21:28 09.07.2026.

Gdje je fotka da dođe tri prsta u zrak ili da pjeva kokardašima??? Samo takvi mogu pjevati u Zagrebu.. Kako to da pjeva Hrvatski branitelj...bojovnika??? Gdje je Tomica,,,Rada,Sandra,Urška,.??? Gdje su antife??? Transparenti na ćirilici???? Nemoguće da pjeva....

SV
Svastacuje
21:31 09.07.2026.

Čekamo da svira opća opasnost kao od 1990 do 1995…..

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