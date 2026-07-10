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NA ZELENOM VALU

Zauzeo nogostup, 'pokosio' stupić! 'Ovo je šampion pakiranja u Zagrebu'

Večernji list
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.07.2026.
u 15:34

Za parkiranje na mjestu gdje to nije dopušteno, podsjetimo, kazna iznosi tek 30 eura, a iznos se prepolovljuje ako se plati u roku od tri dana. Da je iznos prenizak, više puta su naglašavali u Gradu

"Hodao sam kroz centar i naišao na ovo. Nevjerojatno, ovo je šampion parkiranja u Zagrebu", poručio nam je čitatelj koji nam je poslao fotografiju automobila parkiranog na Zelenom valu. Kako se vidi, parkirao je točno preko stupića, time ih oštetivši, a dijelom je nagazio i na nogostup. Evidentno je da je riječ o nepropisnom parkiranju. 

Za parkiranje na mjestu gdje to nije dopušteno, podsjetimo, kazna iznosi tek 30 eura, a iznos se prepolovljuje ako se plati u roku od tri dana. Da je iznos prenizak, više puta su naglašavali u Gradu. – Jednostavno, ljudi u Zagrebu u zadnjih 10 godina počeli su raditi nešto što je prije bilo nezamislivo. Nadam se da će se kazne podići i da će sankcioniranje ljude, kojima očito nije stalo do svojih sugrađana kojima otežavaju prometovanje, natjerati na promjenu – kazao nam je ranije pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna. 

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Komentara 2

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KK
kunta_kinte72
15:41 10.07.2026.

Stavio bih ruku u vatru da je u pitanju šampionka.

AR
Arsen222
15:54 10.07.2026.

A ja bih stavio ruku u vatru da je tvoja žena s tobom jako sretna!

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