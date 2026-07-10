Zauzeo nogostup, 'pokosio' stupić! 'Ovo je šampion pakiranja u Zagrebu'

"Hodao sam kroz centar i naišao na ovo. Nevjerojatno, ovo je šampion parkiranja u Zagrebu", poručio nam je čitatelj koji nam je poslao fotografiju automobila parkiranog na Zelenom valu. Kako se vidi, parkirao je točno preko stupića, time ih oštetivši, a dijelom je nagazio i na nogostup. Evidentno je da je riječ o nepropisnom parkiranju.

Za parkiranje na mjestu gdje to nije dopušteno, podsjetimo, kazna iznosi tek 30 eura, a iznos se prepolovljuje ako se plati u roku od tri dana. Da je iznos prenizak, više puta su naglašavali u Gradu. – Jednostavno, ljudi u Zagrebu u zadnjih 10 godina počeli su raditi nešto što je prije bilo nezamislivo. Nadam se da će se kazne podići i da će sankcioniranje ljude, kojima očito nije stalo do svojih sugrađana kojima otežavaju prometovanje, natjerati na promjenu – kazao nam je ranije pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.