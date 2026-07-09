'Ne primaj parove s djecom, životinjama, mlađe od 23...?': Stanodavac podijelio stroga pravila za odabir stanara

Susjeda ga je zamolila da joj oglasi najam stana. Dužan joj je, kaže, u jednu ruku to napravit jer mu je dosta pomogla i fer je da se oduži na neki način. "Mislim da sam tehnološki pismeniji od nje, ali ona bi ostalo sve odradila. Zanima me, kako postupiti, što tražiti od ljudi koji dođu pogledat stan, svakako će ići na ugovor, što pitate ljude o njihovom životu. Zanima me kako se postaviti, koga odabrati, tražiti depozit ili ne", nabrojao je što ga zanima i zatražio pomoć korisnika Reddita.

Bitno je, kaže jedan komentator, da daju depozit i prvu stanarinu. "Stambena pričuva i komunalni doprinos su na teret najmodavca, režije idu na njih. Važno je da dogovore kako će joj slati dokaze o plaćanju režija. to možda ti možeš pomoći, ako živiš u zgradi, mogu ti mailom slati potvrde o plaćanju možda", kaže. Drugi se ne slaže, kaže da je najbolji način da sama plaća režije, a da joj oni vraćaju taj iznos, obično s idućom stanarinom. "Pošalje im ili donese uplatnice kao dokaze iznosa. Tako nema mogućnosti muljanja i već prvi mjesec koji ne plate znaš to i možeš reagirati. A obično su i najmoprimci sretni s tim pristupom jer ne moraju voditi brigu", smatra korisnik Reddita.

Javio se još jedan komentator koji ima osobnog iskustva s najmom. Kaže kako uvijek traži tri najamnine na ulazu, jednu kao kaparu, jedna za trenutačni mjesec te jedna za sljedeći mjesec. "Nažalost, bio sam fer nekada prije te tražio samo kaparu pa su mi tako dvoje njih ostali dužni. Dalje, ne primaj djecu. Nažalost ako ti dođe par s djecom i prestanu plaćati, nastaje veliki problem jer ih ne smiješ izbaciti. Probaj uz ugovor da ti potpišu i bjanko zadužnicu jer "solmizacija" kod javnog bilježnika NE radi ovrhu u FINI. Životinje 0 bodova također. Obavezno pitaj ljude rade li, koliko dugo misle biti. Imaš masu ekipe koja bi na par mjeseci dok ne dobije posao ili premještaj i slično", nabrajao je. On. kaže, u ugovoru ima dio u kojem piše da su, ako su pušači, dužni okrečiti i napraviti kemijsko čišćenje svih tekstilnih podloga.

"Apsolutno sve plaća najmoprimac, režije, komunalije, pričuvu itd. (osim poreza). Moj savjet je i da izbjegneš mlade parove od 18 do 23 godine jer dođu nakon 2-3 mjeseca veze živjet i raspadnu se ili rade sr***a. Preko 20 stanara sam imao, najbolje sam prošao sa samim curama ili na većem stanu bračni par dok čeka kuću ili kredit", zaključio je.

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