HDZ–ov Herman uputio Tomaševiću čestitku: 'Otkad je Thompson zabranjen u Zagrebu, posao mu nikad više nije cvjetao'

Koliko je u proteklom mandatu gradonačelnik platio privatnim oporabiteljima otpada? Pitanje je to koje je danas na aktualnom satu gradonačelniku postavio HDZ–ov Mario Župan, a na njega su se članovi kluba HDZ–DP–HSU osvrnuli i tijekom konferencije za medije nakon aktualnog sata. – Postavili smo konkretno pitanje. Tomislav Tomašević rekao je prije prvog mandata da će raskinuti sve saveze sa oporabiteljima otpada i da će, kada preuzme kontrolu, zatvoriti Jakuševec i da će raskinuti sve ugovore. Ugovori raskinuti nisu, veći su nego ikada. Koliko je to novca? – kazao je Mislav Herman.

Osvrnuo se i na današnju glavnu točku sjednice, izvješće o izvršenju proračuna za 2025. godinu i ostala poslovna izvješća. – Zagreb danas nema problema s prihodima. Love ima koliko hoćeš, da tako kažemo. Vlada omogućuje rast gospodarstva, a porezne izmjene veće plaće. Grad Zagreb ni kriv ni dužan dobiva sve više i više novca. Vidimo li bolju uslugu? Ona je nikakva–

Drugo, smatramo da se različitim računovodstvenim trikovima pokušava prikriti deficit od punih 196 milijuna eura. Treće, problem je realizacija kapitalnih ulaganja. Čak 40 posto ih je neostvareno, što znači da je riječ bilo tek o predizbornom plakatu, a ne ulaganjima. Četvrto, sva izvješća imaju isti obrazac – troškovi rastu, operativni pokazatelji padaju. ZET je izvršio tek 22 posto svog investicijskog plana. Peto, upravljanje gradskom imovinom je katastrofa. Sve je više bespravno korištenih gradskih prostora, da ne spominjem broj praznih prostora – kazao je Herman.

Komentirao je i zatvaranje gradilišta u Vukovarskoj i Zvonimirovoj ulici. – Na uglu Savske i Vukovarske ljudi šetaju s kolicima. To nije traženje dlake u jajetu. To je provođenje zakona koji je ovdje prvenstveno za sigurnost ljudi – komentirao je, referirajući se na odluku Inspektorata da zatvori gradilišta.

Zastupnik HDZ–a i ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu Mario Župan komentirao je, pak, večerašnji dolazak Marka Perkovića Thompsona u Kino SC u Savskoj. – Danas se održava promocija knjige "Fenomen Thompson". Studentski centar je iznajmio prostor organizatoru. Najavljeni su gospodin Thompson i Hrvatske ruže. Navodno će pjevati tri pjesme. Kako iznajmljujemo drugima svoje prostore, apsolutno smo iznajmili i Kino SC. Zakonski nigdje ne piše da je gospodin Thompson zabranjen u Republici Hrvatskoj. To što je Grad Zagreb zabranio nastupe na javnim i gradskim prostorima, to nema veze sa Studentskim centrom. Ne vidim tu ništa sporno – rekao je Župan, a nadovezao se i Herman. – Cenzorske škare grada Zagreba ne režu u državnim ustanovama. Ja bih Tomaševiću čestitao. Otkad je zabranio Thompsona, pjevaču posao nikad više ne cvjeta – rekao je.