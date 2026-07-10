FOTO Stadion u Kranjčevićevoj već izgleda kao prava ljepotica! 'Raste' iz dana u dan, pogledajte fotografije

Radovi na rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj u završnoj su fazi. Kapacitet se, podsjetimo, povećava s 5.350 na 11.163 sjedećih mjesta, a objekt će zadovoljiti stroge UEFA–ine standarde
Radovi na rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj u završnoj su fazi. Kapacitet se, podsjetimo, povećava s 5.350 na 11.163 sjedećih mjesta, a objekt će zadovoljiti stroge UEFA–ine standarde
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Radovi u izvedbi tvrtke Strabag započeli su u travnju 2025. Prvotni rok zadan je za kraj 2026. godine, no on je zatim pomaknut na proljeće 2027.
Radovi u izvedbi tvrtke Strabag započeli su u travnju 2025. Prvotni rok zadan je za kraj 2026. godine, no on je zatim pomaknut na proljeće 2027.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Riječ je o zahvatu od 44 milijuna eura koji je ujedno i preduvjet za zatvaranje i rušenje stadiona na Maksimiru te izgradnju novog Dinamova doma.
Riječ je o zahvatu od 44 milijuna eura koji je ujedno i preduvjet za zatvaranje i rušenje stadiona na Maksimiru te izgradnju novog Dinamova doma.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Fotoreporter Pixsella posjetio je gradilište i uhvatio najnovije kadrove na izgradnji ovog važnog objekta.
Fotoreporter Pixsella posjetio je gradilište i uhvatio najnovije kadrove na izgradnji ovog važnog objekta.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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