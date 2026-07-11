FOTO Emotivna poruka Ivane Paradžiković: 'Rekla sam mu da ide tati, on me primio za ruku'

Bivša istraživačka novinarka i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković na društvenim je mrežama podijelila emotivnu objavu povodom 20. rođendana sina Huga. Ivana je u poruci, koju je objavila uz pjesmu "Seven Nation Army" grupe The White Stripes, opisala je kako je sina htjela zaštititi od neugodnosti, no on joj je umjesto toga pružio najveću podršku.

"Kad su me cipelarili, blatili ime i obraz po medijima... nisam znala koliko su daleko spremni ići", započela je Paradžiković, opisujući kako je u to vrijeme sina željela poštedjeti daljnjih neugodnosti. "Rekla sam mu da spakira stvari i da ode tati. Nisam željela da gleda ono što dolazi", napisala je.

Međutim, kako je navela, sinova reakcija dala joj je snagu da nastavi dalje. Njegove riječi duboko su je dirnule i pamti ih i danas. "Primio me za ruku, pogledao u oči i rekao: 'Pa mama, ja kad sam s tobom, ja se ne bojim'", citirala je Paradžiković sina.

Ivana je istaknula kako zbog njega ne žali ni za čim te da bi sve nedaće ponovno prošla. "I zato bi vam ja sve ponovila. I neimaštinu i brigu i neizvjesnost i strah... kad bi znala da ću na kraju tog rollercoastera dobiti njega", poručila je. "Sretan rođendan, čovječe! 20 godina čistog ponosa", zaključila je uz nekoliko zajedničkih fotografija.

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Podsjetimo, Ivana je nedavno otkrila i tajnu iz privatnog života koju je čuvala čak 20 godina.

- Prije 20 godina u uličnoj tučnjavi branila sam dečka od trojice nasilnika. Najvećeg opalila torbicom po glavi. Posljednje čega se sjećam je njegova šaka. Zaradila sam potres mozga i prekinut korijen zuba - napisala je Paradžiković.

- On me pogodio u glavu, odletjela sam preko ceste, bankina, bum potres mozga. I prekinuo mi je korijen zuba - prisjetila se bivša voditeljica. - Radila sam na televiziji, crveni ruž mi je bio zaštitni znak. Trebala sam taj zub. Ali, svemu dođe kraj. Počelo je boljeti, organizam se borio protiv mrtvog tijela. Zub je morao van - otvoreno je sada priznala Paradžiković.