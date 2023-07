Donosimo popis trgovina koje danas rade. Zbog (ne)radne nedjelje neke imaju zatvorena vrata

Druga je nedjelja koja se vodi prema izmijenjenom Zakonu o trgovini je stigla, a brojne građane i jutros su dočekala zatvorena vrata. Podsjetimo, rad nedjeljom od sada bit će moguć samo 16 nedjelja u godini, dok do 1. siječnja traje tzv. tranzicijski period prema kojem trgovci mogu svih 16 nedjelja iskoristiti do kraja godine.

Trgovački lanci i shopping centri već su ranije objavili ljetni raspored, a mi vam izdvajamo gdje možete u shopping ove nedjelje.

KONZUM

Konzum je najavio kako planira sve poslovnice ''prilagoditi potrebama turističke sezone'', tako da se otvoreni centri razlikuju od mjesta od mjesta. Detalje možete pogledati OVDJE.

KAUFLAND

Kaufland najavljuje kako će sve nedjelje tijekom srpnja i kolovoza biti radne, a ostatak neradnih će rasporediti do kraja godine. Više pogledajte OVDJE.

POVEZANI ČLANCI:

LIDL

Prema odluci koja vrijedi za cijelu Hrvatsku, trgovine će na obali raditi tijekom srpnja i kolovoza, dok će nedjeljom biti zatvorene u Zagrebu i unutrašnjosti.

SPAR I INTERSPAR

Trgovine Spara i Interspara rade kao i ostali lanci prema prilagođenom rasporedu tako da je većina na kontinentu zatvorena, a rade one koje su na obali. Raspored provjerite OVDJE

EUROSPIN

Trgovine Eurospina u unutrašnjosti neće raditi ove nedjelje, dok će one na Jadranu raditi do 22 sata.

PLODINE

Kao i ostali, Plodine većinom zatvaraju svoja vrata u unutrašnjosti, dok će one na Jadranu raditi tijekom srpnja i kolovoza. Cijeli popis možete vidjeti na linku.

STUDENAC

Radno vrijeme Studenca razlikuje se od poslovnice do poslovnice, a detaljan popis možete vidjeti OVDJE.

TOMMY

Kao ni Studenac, Tommy nema zajedničku obavijest o radu nedjeljom, tako da popis otvorenih trgovina možete pronaći OVDJE.

SHOPPING CENTRI

ARENA CENTAR

Arena je, za razliku od trgovina, odlučila zatvoriti svoja vrata tijekom srpnja i kolovoza kako bi mogli biti otvoreni svaku nedjelju od 1. rujna pa sve do kraja godine. Izuzetak će biti 1. listopad i 31. prosinac, na Silvestrovo.

AVENUE MALL

Ista odluka vrijedi i za Avenue Mall, koji će raditi prve tri nedjelje u rujnu, prve četiri u listopadu te tijekom cijelog studenog i prosinca.

CITY CENTAR ONE

Ova dva centra će se izmijenjivati prema principu da uvijek bude otvoren jedan centar. City Centar One East na Žitnjaku ove je nedjelje zatvoren, a radi centar na Jankomiru odnosno West. Detaljne datume pogledajte OVDJE.

POVEZANI ČLANCI:

KING CROSS

Jedan od najstarijih shopping centara odlučio je prve dvije nedjelje u srpnju otvoriti svoja vrata, dok će ostatak ljeta biti zatvoren.

SUPERNOVA

Shopping centri u Buzinu, Garden mallu, Cvjetnom i na Kaptolu neće raditi tijekom ljeta, a njihova prva radna nedjelja bit će 27. kolovoza.

Z CENTAR

Centar radi i ove nedjelje, a uz to kino, Hall of Game, Z House of Beauty, MiniPolis, Adventure mini golf, Automat klub, caffe barovi, restorani radit će sve nedjelje u srpnju. FitStop bar neće raditi 23.7. i 30.7.

>> VIDEO Kakav prometni krkljanac! Pogledajte ove kilometarske kolone prema moru