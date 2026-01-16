Ovo će oduševiti mnoge: Google konačno dopušta korisnicima veliku promjenu na mailu, evo što treba napraviti

Mnogi korisnici imaju sramotnu Gmail adresu koju su stvorili prije mnogo godina i sada bi je se najradije riješili. Ako spadate u tu skupinu, stižu dobre vijesti jer se čini da Google službeno uvodi način da ažurirate svoju adresu e-pošte u nešto respektabilnije, piše TechRadar. Još u prosincu prošle godine, na Googleovoj stranici za podršku na hindu jeziku primijećeno je ažuriranje koje je nagovijestilo novi alat koji bi korisnicima omogućio promjenu primarne adrese, a sada smo još bliže široj dostupnosti. Do sada je bilo nemoguće promijeniti Gmail adresu bez brisanja postojećeg računa i stvaranja novog, pa će ovaj alat ukloniti tu zamornu komplikaciju.

Ažurirana verzija Gmailove stranice za podršku na engleskom jeziku otkriva da se opcija za promjenu korisničkog imena uvodi ovog tjedna, navodeći kako korisnici čija se adresa Google računa završava s gmail.com, mogu je promijeniti u drugu adresu koja također završava s @gmail.com. Međutim, iz Googlea ponavljaju da se mogućnost promjene adrese e-pošte postupno uvodi svim korisnicima i da ova opcija možda još neće biti dostupna svima. Tvrtka je ponovila da je ovo dio postupnog uvođenja, tako da se promjena možda još neće pojaviti za sve.

Kada je riječ o samom postupku promjene Gmail adrese, proces je prilično jednostavan za praćenje. Nakon što se prijavite na svoj račun putem računala ili mobilnog uređaja, potrebno je otići u odjeljak "Osobni podaci" i odabrati karticu "E-pošta". Odatle možete odabrati opciju "Promijeni adresu e-pošte Google računa" pod stavkom "E-pošta Google računa", nakon čega će se od vas tražiti da unesete svoju novu željenu adresu. Vaše korisničko ime trebalo bi se promijeniti nakon što dodirnete gumb "Promijeni adresu e-pošte" i potvrdite radnju.

Nakon što ažurirate svoju Gmail adresu, Google navodi da će vaše staro korisničko ime postati alternativna e-pošta, što znači da ćete primati poruke poslane na obje adrese. Ako se u nekom trenutku odlučite vratiti na staru Gmail adresu, to možete učiniti bilo kada, međutim nećete moći stvoriti novu adresu e-pošte Google računa koja završava s gmail.com sljedećih dvanaest mjeseci, niti izbrisati svoju novu adresu.

Iz tvrtke također navode da promjena neće utjecati na podatke spremljene na vašem računu, poput fotografija, poruka i e-poruka poslanih na vašu prethodnu adresu, ali preporučuju da za svaki slučaj napravite sigurnosnu kopiju podataka. Budući da je ovaj alat dio postupnog uvođenja, Google je priznao da bi se usput moglo pojaviti nekoliko problema, posebno s prijavom u aplikacije trećih strana pomoću vašeg Google računa, ali na svojoj stranici pomoći nudi preporučena rješenja.