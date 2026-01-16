Naši Portali
HITNA SANACIJA

Na sreću svih vozača, radovi na Aveniji Većeslava Holjevca gotovi su ranije od očekivanog

Zagreb: Započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca
Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
16.01.2026.
u 17:35

Do problema je došlo zbog zimskih uvjeta, a procijenjeno trajanje radova bilo je do nedjelje. Međutim, na sreću svih vozača, gotovi su ranije

Nakon što je hitno sanirana Avenija Većeslava Holjevca zbog problema s udarnim rupama na cesti, radovi su u petak završeni. Do problema je došlo zbog zimskih uvjeta, a procijenjeno trajanje radova bilo je do nedjelje. Međutim, na sreću svih vozača, gotovi su ranije.

'Radovi hitne sanacije kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca završeni su prije planiranog roka te su danas u promet puštena oba kolnika u punom profilu Sanacija je obuhvatila vanjske trake istočnog i zapadnog kolnika na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije, pri čemu su popravljena udarna oštećenja nastala uslijed zimskih vremenskih uvjeta. Tijekom izvođenja radova promet se odvijao uz privremenu regulaciju i zadržavanje prohodnosti oba kolnika', javljaju iz Grada Zagreba.

U priopćenju dodaju i da je sanacija poboljšala uvjete na cesti. 'Završetkom sanacije poboljšana je sigurnost i kvaliteta vožnje na jednom od najvažnijih prometnih pravaca koji povezuje Novi Zagreb s ostatkom grada. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova te na poštivanju privremene prometne regulacije', navode. 
Ključne riječi
rupe na cesti radovi hitna sanacija avenija većeslava holjevca

