Veterinar otkrio kojih 5 pasmina pasa bi i sam imao: 'Mislim da su odlične'
Svaki pas ima svoju osobnost, potrebe i razinu energije, baš kao i ljudi. Dok su neke pasmine savršene za aktivne obitelji, druge bolje odgovaraju mirnijem načinu života ili životu u stanu. Upravo zato ne postoji idealna pasmina za svakoga. Jedan je veterinar otkrio kojih pet pasmina pasa bi definitivno posjedovao, a neke bi se mogle pokazati iznenađujućima, piše Mirror.
Popularni veterinar dr. Amir Anwary hit je na društvenim mrežama jer na TikToku redovito objavljuje videozapise u kojima dijeli svoje savjete i preporuke. "Ja sam veterinar i ovo je pet pasmina pasa za koje mislim da su odlične i koje bih definitivno posjedovao", rekao je u videu.
Njemačka doga: Dr. Anwary započeo je svoj popis s ovom velikom pasminom, poznatom po svojoj odanoj i prijateljskoj prirodi. "Volim osobnost njemačke doge - tako su velike, luckaste i smiješne, a istovremeno se vole maziti. Unatoč svojoj veličini, izuzetno su empatične i znaju kako se osjećate. Upravo takvu osobnost volim kod psa", objasnio je veterinar.
Šnaucer: Na drugo mjesto je stavio šnaucer jer je odan, privržen, inteligentan i razigran. Šnauceri mogu imati nagli temperament, pa im je potrebna rana socijalizacija. Veterinar je rekao da bi imao samo jednog. "Dva šnaucera zajedno izluđuju jedan drugoga, međusobno se potiču i ulaze u svaku prostoriju kao da je doslovno njihova. Ne bih imao dva šnaucera, imao bih jednog, i mislim da su stvarno sjajni psi. Imaju dobar temperament, opušteni su, ali istovremeno puni energije i s njima možete svašta raditi. Jako volim šnaucere i oni su relativno zdrava pasmina ako se pravilno hrane", objasnio je stručnjak.
Zlatni retriver: Zlatni retriveri, koji se obično smatraju savršenim obiteljskim psom, poznati su po tome što su prijateljski nastrojeni, slatki, odani i pametni. "Oni su jednostavno tako jednostavni: lako ih je socijalizirati, dresirati i tako su željni ugoditi ljudima. Jednostavno su tako laki psi za upravljanje i rukovanje. Definitivno bih imao jednog", objasnio je dr. Anwary. Dodao je da su retriveri ipak loši kao psi čuvari, ali inače su tako dobri i također su relativno zdravi kao pasmina. "Razumijem zašto su toliko popularni", rekao je veterinar.
Rotvajler: Ova odana, zaštitnička pasmina poznata je po svojoj snazi, moći i privrženoj prirodi. "Imam osjećaj da su kao pas izuzetno odani, a istovremeno vrlo suosjećajni i mogu biti iznimno nježni prema ljudima koje vole. Obožavam taj kontrast: zaštitnik, ali ujedno i blag i drag pas. Mislim da bih se jako, jako dobro snašao s rotvajlerom. To je tako lijepa pasmina ako se pravilno trenira i socijalizira", rekao je dr. Anwary.
Čivava: Na kraju je veterinar naveo i čivavu, malu pasminu poznatu po svojoj živahnoj, samouvjerenoj i odanoj naravi. "Siguran sam da su svi iznenađeni kad čuju da bi jedan veterinar želio imati čivavu, ali saslušajte me. Od 100 posto čivava koje viđam, njih dva posto su drage, ali tih dva posto su toliko drage da su mi doslovno otopile srce. Sjećam se dragih čivava koje sam imao prilike upoznati, i ako te čivave mogu biti tako drage, zamislite koliko čivava može biti draga ako je vaša jer ona voli svog vlasnika. Možda ne podnosi sve ostale, ali svog vlasnika obožava. Uz to, riječ je o vrlo zdravoj pasmini. Mogu živjeti i do 20 godina, pa čivava ima jako puno prednosti", zaključio je veterinar.