Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STIŽU HLADNE ZRAČNE MASE

Prijeti novi ledeni val, susjedi prognoziraju kojeg datuma kreće preokret: 'Osim kiše, mogao bi stići i snijeg'

Snow falls in Livigno as preparations continue for Milan-Cortina 2026 Olympics
Foto: YARA NARDI/REUTERS
1/7
Autor
Dora Taslak
16.01.2026.
u 08:52

Smatra se kako će promjena donijeti obilne oborine, pad temperature i jačanje vjetrova

Najviša dnevna temperatura danas će biti od 4 do 9 °C, u Gorskoj Hrvatskoj između 8 i 11 °C, a na Jadranu od 11 do 16 °C, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Riječ je o razmjerno toplom vremenu koje, prema posljednjim prognozama, ipak neće još dugo potrajati. Istramet je jučer objavio kako sibirska anticiklona prijeti velikom zimom krajem siječnja, a hladnije te nestabilnije vrijeme najavljuju i talijanski meteorolozi.

Meteorolog Mattia Gussoni objavio je na portalu iLMeteo da zima prema kraju siječnja "mijenja brzinu". Kako je pojasnio, od 24. i 25. siječnja očekuje se da će ulazak vrlo nestabilnih i postupno sve hladnijih zračnih masa polarnog podrijetla u Sredozemlje izazvati pogoršanje vremenskih prilika. Smatra se kako će promjena donijeti obilne oborine, pad temperature i jačanje vjetrova. 

"Temperature bi se ponovno spustile ispod prosjeka, ne samo u Italiji već i na većem dijelu starog kontinenta. Ako se to potvrdi, očekujemo fazu ponovno vrlo hladnog vremena. U takvom kontekstu, osim kiše, mogao bi stići i snijeg do vrlo niskih nadmorskih visina, posebno na središnjem i sjevernom dijelu", ističe Gussoni.

Podsjetimo, Istramet je jučer istaknuo da će prostrana sibirska anticiklona pridonijeti relokaciji vrlo hladnog, a možda krajem mjeseca i polarnog zraka u južnije geografske širine. "Već u nedjelju temperature zraka snizit će se u okvire prosječne za doba godine uz buru i levant, što je uvod u period stabilnijeg i sunčanijeg vremena uz jutarnje minuse i za siječanj ugodne dnevne temperature zraka. Veće meteorološke turbulencije u idućim danima ne očekujemo. Pravi preokret moguć je tek sredinom treće dekade siječnja kada na 'naplatu' može doći prisustvo uporne sibirske anticiklone. U takvoj situaciji polarni zrak premjestio bi se južnije, vjerojatno do Sredozemlja, a dio tog zraka stigao bi i do naših krajeva", izvijestio je Istramet. 

Kako navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice može biti malo kiše. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, a na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i istočni vjetar.

Idućih će danas na istoku unutrašnjosti prevladavati sunčano vrijeme, dok će se drugdje, uglavnom u ponedjeljak, raskidati niska naoblaka, a u subotu će mjestimice biti i magle. Na Jadranu će subota biti pretežno sunčana, a potom - ponajprije na otocima - uz mogućnost za malo kiše. Vjetar na kopnu slab, na istoku osobito u subotu i umjeren istočni i jugoistočni. Na sjevernom dijelu Jadrana puhat će umjerena i jaka bura, od nedjelje s olujnim udarima, a južnije i istočnjak, prema otvorenom moru moguće i jugo. Temperatura zraka bit će u padu.

Foto: DHMZ

Sprema se novi preokret: Prijeti sibirska anticiklona, vraćaju se 'debeli' minusi, evo kada

Ključne riječi
zima snijeg temperatura vremenska prognoza vrijeme

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar kozorog
kozorog
10:52 16.01.2026.

što kažu službeni klimatski katastrofičari? ovo je samo dokaz zatopljenja? prošlu godinu pamtim više kao prohladnu, svježu, nego kao toplu, a vaše statistike nameću narativ da je bila najtoplija od kad se mjeri... ne znam gdje su mjerili, u toplani, na plaži? jer ukupni sunčani dani i suma temperatura govori nešto drugo.

PV
prcko.vita
10:07 16.01.2026.

Leeleee, ovo globalno zatopljenje nas stisnulo i ne pušta. Sreća da je mudra Europa zabranila proizvodnju dizela i benzinski motora od 2035. Da konačno spasimo planetu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!