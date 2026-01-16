Prijeti novi ledeni val, susjedi prognoziraju kojeg datuma kreće preokret: 'Osim kiše, mogao bi stići i snijeg'

Najviša dnevna temperatura danas će biti od 4 do 9 °C, u Gorskoj Hrvatskoj između 8 i 11 °C, a na Jadranu od 11 do 16 °C, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Riječ je o razmjerno toplom vremenu koje, prema posljednjim prognozama, ipak neće još dugo potrajati. Istramet je jučer objavio kako sibirska anticiklona prijeti velikom zimom krajem siječnja, a hladnije te nestabilnije vrijeme najavljuju i talijanski meteorolozi.

Meteorolog Mattia Gussoni objavio je na portalu iLMeteo da zima prema kraju siječnja "mijenja brzinu". Kako je pojasnio, od 24. i 25. siječnja očekuje se da će ulazak vrlo nestabilnih i postupno sve hladnijih zračnih masa polarnog podrijetla u Sredozemlje izazvati pogoršanje vremenskih prilika. Smatra se kako će promjena donijeti obilne oborine, pad temperature i jačanje vjetrova.

"Temperature bi se ponovno spustile ispod prosjeka, ne samo u Italiji već i na većem dijelu starog kontinenta. Ako se to potvrdi, očekujemo fazu ponovno vrlo hladnog vremena. U takvom kontekstu, osim kiše, mogao bi stići i snijeg do vrlo niskih nadmorskih visina, posebno na središnjem i sjevernom dijelu", ističe Gussoni.

Podsjetimo, Istramet je jučer istaknuo da će prostrana sibirska anticiklona pridonijeti relokaciji vrlo hladnog, a možda krajem mjeseca i polarnog zraka u južnije geografske širine. "Već u nedjelju temperature zraka snizit će se u okvire prosječne za doba godine uz buru i levant, što je uvod u period stabilnijeg i sunčanijeg vremena uz jutarnje minuse i za siječanj ugodne dnevne temperature zraka. Veće meteorološke turbulencije u idućim danima ne očekujemo. Pravi preokret moguć je tek sredinom treće dekade siječnja kada na 'naplatu' može doći prisustvo uporne sibirske anticiklone. U takvoj situaciji polarni zrak premjestio bi se južnije, vjerojatno do Sredozemlja, a dio tog zraka stigao bi i do naših krajeva", izvijestio je Istramet.

Kako navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice može biti malo kiše. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, a na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i istočni vjetar.

Idućih će danas na istoku unutrašnjosti prevladavati sunčano vrijeme, dok će se drugdje, uglavnom u ponedjeljak, raskidati niska naoblaka, a u subotu će mjestimice biti i magle. Na Jadranu će subota biti pretežno sunčana, a potom - ponajprije na otocima - uz mogućnost za malo kiše. Vjetar na kopnu slab, na istoku osobito u subotu i umjeren istočni i jugoistočni. Na sjevernom dijelu Jadrana puhat će umjerena i jaka bura, od nedjelje s olujnim udarima, a južnije i istočnjak, prema otvorenom moru moguće i jugo. Temperatura zraka bit će u padu.

Foto: DHMZ