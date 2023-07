Jesu li građani zadovoljni? Više od zatvorenih trgovina kupci bi cijenili da se trgovce bolje plati

Nikada nije bilo više "poljubljenih vrata" nego danas, u to sam uvjeren. Riječi su to Miroslava Jonjića kojeg smo u nedjelju zatekli ispred zatvorenog Spara na zagrebačkoj Savici. Došao je obaviti svoj nedjeljni špeceraj, kada običava napuniti hladnjak za sljedeći tjedan, ali kaže da će sada naviku, očito, morati promijeniti. Na prvu nedjelju koja je potpala pod novi Zakon o trgovini, a kojim je, među ostalim, ograničen nedjeljni rad, uopće se, priznaje, nije pripremio.

OPG-ovi strahuju od proširenja zabrane

– Nedjelja mi je idealna za nabavu jer imam najviše slobodnog vremena, a vjerujem da nisam jedini, stoga ne mogu reći da sam pobornik bilo kakvih zabrana ili ograničenja u tom smislu – govori nam Jonjić pa domeće kako smatra da nove prakse neće utjecati na pošteđivanje radnika. Kaže da se uputio i do obližnjeg Konzuma, ali ni ta trgovina ne radi pa smo odlučili provjeriti ima li i ondje pokoji nezadovoljni kupac.

Na vratima nas je dočekala obavijest prema kojoj bi se dalo naslutiti da ova i još jedna poslovnica u kvartu imaju kompenzirajuću mjeru. Naime, podijelili su se tako da onim nedjeljama kada je jedna zatvorena, druga posluje i obrnuto, što se pokazalo točnim kada smo došli do drugog Konzuma na Savici. Izvana nam je jasno da je red poveći, ali tvrde nam kupci, ništa neuobičajeno za nedjelju. – Imam osjećaj da je nedjeljno jutro uvijek udarno jer svi pred ručak shvate da su zaboravili još pokoju sitnicu pa trče prije zatvaranja. Sve je to stvar navike. Živ čovjek može se svemu prilagoditi, pandemija je to najbolje pokazala – smatra pak Ljubica Šušak. Dodaje i kako joj je izuzetno drago da se regulira rad nedjeljom, jer je i sama nekoć radila u trgovini.

– Svjesna sam da postoji puno profesija koje ne poznaju "ni petka ni svetka", ali mislim da dućani, kiosci i pekare ne spadaju u tu kategoriju. Zašto si ne bismo mogli u subotu priskrbiti sve što nam je potrebno za taj i idući dan? Postali smo izuzetno razmaženi – napominje Šušak. Prve nedjelje po novom zakonu nisu radili ni kvartovski Lidl, Bipa ni Studenac pa se uz Konzum u nabavu moglo i na plac. Ondje je atmosfera radna, s obzirom na to da su OPG-ovi izuzeti od ograničenja pa su klupe tako i jučer vrvjele od domaćih proizvoda, a bilo je i zainteresiranih kupaca. Većini se to sviđa, govore nam prodavači, jer potražnja je velika, a jedan dan manje na tržnici nekad može biti presudan.

– Nadam se da nas nikad tako nešto neće stići jer toliko je uvjeta koji već sada diktiraju naš posao i ovisimo o mnogočemu. Svatko tko želi raditi nedjeljom trebao bi imati tu mogućnost, a koliko čujem, nisu baš ni radnici u trgovinama zadovoljni jer smatraju da se time nije ništa postiglo – kaže nam jedna od prodavačica na tržnici. Susrećemo i cvjećarku koja također zbog statusa OPG-a smije prodavati, ali boji se da bi i oni uskoro mogli dobiti svojevrsna ograničenja. To bi ih, kaže, pokopalo.

– Svi se žale. Mislim da su trebali pritisnuti poslodavce da pošteno plaćaju radnike, a ne se izvlačiti na neradne nedjelje kao sredstvo koje bi svima trebalo olakšati život. Čini mi se da je samo riječ o nekakvoj uvrnutoj predizbornoj kampanji – napominje naša sugovornica. S njom se slaže i većina kupaca s kojima smo jučer razgovarali. Pobunu pak očekuju na lokalnom kiosku gdje se najviše govori o činjenici da je nedjeljom ondje dopuštena isključivo prodaja tiskovina. – Rijetko netko dolazi samo po novine. One uvijek idu uz nešto, a ako vi čovjeku kažete da mu to drugo ne možete prodati, ostavit će i te novine – kaže prodavač na kiosku.

Stupanje na snagu novog zakona većina građana na istoku Hrvatske dočekala je spremno iako je i jučer bilo onih koji su dolazili u dvorišta zatvorenih trgovačkih centara. Tako je bilo i u Vukovaru gdje smo zatekli više osoba koje su dolazile do vrata prodavaonica i uz gunđanje se vraćale do svojih vozila. Ipak, nisu imali veći problem jer je u gradu, ali i okolici, niz manjih prodavaonica koje su radile. Na svome su bili i kupci koji nedjeljom vole ići u velike prodavaonice. Naime, jučer su u Vukovaru bili zatvoreni Lidl i Konzum, ali je zato radio Kaufland čije je parkiralište bilo prepuno vozila. Može se očekivati da će tijekom cijele godine svake nedjelje barem jedan od tih velikih prodajnih centara raditi. Tako je i u ostalim gradovima pa građani zapravo i nisu imali neke velike probleme s kupnjom.

Dobro uhodana praksa u Ivankovu

– Meni je ovakav način rada nedjeljom sasvim u redu. Mislim da su zadovoljni i kupci i vlasnici, ali i radnici. I Crkva je došla na svoje. Mi imamo kamo u kupnju, a i vlasnici su zadovoljni jer imaju profit. Po meni ne bi bilo dobro da nedjeljom ništa ne radi iako bismo se i na to navikli da moramo. Smatram kako je najvažnije, kod donošenja takvih odluka, uzeti u obzir sve elemente i čuti sve strane – kaže nam Mirela V. iz Vukovara. Razgovarali smo i sa Sandrom V. koja smatra da je sve ovo oko rada nedjeljom zapravo nepotrebno.

– Meni je sve ovo bezveze i pomalo smiješno. Kao zalažemo se za obitelj i slično, a svi ti ljudi opet rade. Najnormalniji i najbolji način bio bi kada bi se ljudima koji rade nedjeljom ponudila dupla dnevnica ili možda slobodan dan. Nešto što nemaju i što bi se svakako ispoštivalo, a ne da vlasnici rade što i kako žele. Tada bi i mnogi od radnika u centrima tražili da rade nedjeljom. Mislim da ovako nismo ništa posebno dobili i da je sve ovo samo predstava za građane – kaže Sandra V.

U Općini Ivankovo nedaleko od Vinkovaca gotovo pet godina nedjeljom rade samo ugostiteljski objekti. Tako se radi prema odluci općinskih vlasti, a uredba o takvom načinu rada na snagu je stupila 1. rujna 2018. Pojašnjavajući takvu odluku, načelnik Općine Marko Miličević za Večernji list rekao je kako oni s tim nisu imali nikakvih problema i da su se svi vrlo brzo navikli. I on tvrdi da su zadovoljni svi. Tome je prethodila analiza rezultata poslovanja koji su mu pokazali da su ukupni troškovi prodavaonica nedjeljom veći od prometa, nakon čega je obavio i razgovore s vlasnicima tih objekata. Tada je donio uredbu koju poštuju svi, i oni mali koji imaju jednu prodavaonicu, ali i oni veliki koji imaju na stotine prodavaonica.