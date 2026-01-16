'Mi koji ih plaćamo smo budale', evo zašto ZG vrećice opet izazivaju bijes

Više od tri godine nakon uvođenja plavih ZG vrećica, sustav odlaganja otpada u Zagrebu i dalje izaziva rasprave. Tema se ponovno otvorila jučer na jednom od najaktivnijih hrvatskih subreddita, r/zagreb. Jedan od korisnika objavio je kako projekt nažalost nije zaživio te pozvao gradsku vlast da ga ukinu jer, prema njegovom iskustvu, većina stanovnika jednostavno ne koristi te vrećice pri odlaganju otpada.

"Od uvođenja tih vrećica nisam ništa bacio u kontejnere bez plavih vrećica, ali smatram da nisam u većini, možda 50 % ljudi to radi", napisao je autor, dodajući kako izostanak učinkovitog nadzora i kazni čini cijeli sustav besmislenim. On ističe da građani koji ih kupuju plaćaju dodatne troškove, dok drugi koriste alternativne plastične vrećice bez posljedica.

"Dolazim do zaključka da smo mi koji plaćamo tih 30ak centi po vreći (realno smiješna svota) budale, a ostali pametni", napisao je. U komentarima su se mnogi usuglasila da motivacija za pravilnu primjenu modela izostaje te da se "ekipa ne trudi". Neki su rekli da bi, ako se sustav ne poboljša, trebalo dublje razmotriti politiku naplate odvoza otpada, uključujući i moguće povećanje cijena kako bi se osigurala bolja organizacija odvoza, a neki su se osvrnuli i na primjere iz inozemstva.

"Evo kako se to radi u Nizozemskoj gdje sam studirao, a isti je sistem s vrećicama. Jednom sam ostavio smeće u “konzum vrećici” i nakon tjedan dana na vrata mi zvone dva policajca sa iPad-om, pitaju me kako se zovem i na tabletu pokažu račune nađene u tim vrećama smeća na kojima je moje ime. Kažu mi da sam koristio krive vreće i da je kazna 150€ po vreći a bile su 3, znači 450€ koje moram platiti u općinskoj zgradi (gemeente). I tako ja skupim novac i tjedan poslije idem u grad platiti kaznu. Žena na šalteru mi kaže da nema kazne u sistemu na moje ime i ja odem doma. Uglavnom, samo su me zastrašili a meni nije ni jednom više palo na pamet da ne koristim točne vrećice. Da su tako krenuli u Zagrebu od početka, barem nekim upozorenjima kao meni bila bi bolja situacija", smatra jedan od komentatora.

"U mojoj zgradi nema ni 50% suvlasnika koji bacaju u plavim vrecicama. Kad nekoga vidim i prigovorim, dobijem odgovor 'ma to ovaj put nisam imala', realnost je da nije niti jednom imala. Ono sto sam iskusio u Frankfurtu je da suvlasnici nisu dovoljno precizno odvajali otpad. Zgrada je dobila kaznu (mislim da je bila 500 eura na 6 ili 8 stanova). Nije ih zanimalo tko je kriv, račun je došao na zgradu i onda nek se suvlasnici dogovore. Nakon toga zgrada više nije dobivala kazne", dodaje pak drugi.

Osim toga, većina napominje i kako je to "civilizacijsko pitanje". "Pa makar bio jedini, koristit ću plave", piše jedan od korisnika Reddita. "Isto kako se kazna za neočišcen prilaz šalje na račun zgrade, tako se i ova kazna treba slati", "Meni je još gluplje što u kućama to paze pa ispada da su ljudi u kućama jedini koji se mogu kazniti", "Prezapadno rješenje za balkance, uključuje poštenje kojeg malo broj ljudi ima", još su neki od gotovo 250 komentara koliko ih je objava skupila.

Podsjetimo, sustav ZG vrećica uveden je 2022. godine kao dio novog modela prikupljanja otpada, gdje se miješani komunalni otpad smije odlagati isključivo u propisane plave vrećice koje građani kupuju po standardiziranim cijenama. Cilj je bio potaknuti odvajanje i smanjiti količinu miješanog otpada.

ZG vrećice prodaju se u paketima od deset komada. One od 10 litara stoje 2,64 eura, vrećice dvostruke zapremine su 5,30, a 10,62 eura treba izdvojiti za paket s primjercima od 40 litara. Nepridržavanje tog pravila kažnjava se pak s 65 eura za kućanstva te dvostruko za pravne subjekte. Kad se model uvodio, sankcioniranje je bilo predviđeno i za zgrade pa su globu trebali podijeliti svi stanari, neovisno o tome tko je koristio krivu vrećicu. No, odredbe o kolektivnim kaznama ukinute su odlukama Ustavnog i Visokog upravnog suda, a novo rješenje još nije postignuto.