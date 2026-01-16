Naši Portali
PRVO NA REDU STUDIJA

Nema više besplatno! Naplata parkiranja stiže i u ove zagrebačke kvartove

Autor
Gabrijela Krešić
16.01.2026.
u 09:49

Ideja o uvođenju naplate nije nova

Zbog kroničnog nedostatka parkirališnih mjesta, Novi Zagreb – istok mogao bi dobiti naplatu parkiranja. – Razlog je jednostavan: nema parkinga. Ljudi se doslovno svađaju zbog mjesta – kaže Ivana Gucek iz Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – istok. Ideja o uvođenju naplate nije nova. – Vijeće je to tražilo još prije tri godine, ali se po tom pitanju ništa nije dogodilo – dodaje.

Prema sadašnjim najavama, neće se odlučivati kvart po kvart, nego na razini cijele gradske četvrti. – Mi ćemo kao vijeće dati mišljenje, a ono što nadležni odluče, odnosno Grad, to će se i provesti. Generalno će se ići prema tome da se odlučuje za cijelu četvrt, a ne da se uvodi po dijelovima. Nema smisla da, primjerice, Travno nema naplatu, a ostali kvartovi imaju jer bi to stvorilo kaos u cijeloj četvrti – objašnjava Gucek. Ipak, odluka još nije blizu. – Prvo se radi studija. Za nekoliko mjeseci ćemo tek znati više i tada ćemo donijeti odluku. Trenutačno se ništa ne odlučuje – zaključuje.
Ključne riječi
Novi Zagreb - istok Zagreb

Komentara 12

Pogledaj Sve
18
188
10:25 16.01.2026.

Samo izmišljaju namete i povisuju cijene. Nesposobni da vode grad. Hoćemo izvanredne izbore.

Avatar zagorac2
zagorac2
10:59 16.01.2026.

glasali ste za lijeve i sad ih morate platit jer njima nikad dosta

JI
Jingo
11:01 16.01.2026.

A pazi rečenicu. Mi ćemo dati mišljenje, a oni će odlučiti. Nemojte ni dati mišljenje. Ionako ova sekta kamatari grad. Vaše mišljenje je potpuno beznačajno. Kao i vi sami u M.O. Nego, postoji li još DORH u ovom gradu?

