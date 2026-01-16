Nema više besplatno! Naplata parkiranja stiže i u ove zagrebačke kvartove

Zbog kroničnog nedostatka parkirališnih mjesta, Novi Zagreb – istok mogao bi dobiti naplatu parkiranja. – Razlog je jednostavan: nema parkinga. Ljudi se doslovno svađaju zbog mjesta – kaže Ivana Gucek iz Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – istok. Ideja o uvođenju naplate nije nova. – Vijeće je to tražilo još prije tri godine, ali se po tom pitanju ništa nije dogodilo – dodaje.

Prema sadašnjim najavama, neće se odlučivati kvart po kvart, nego na razini cijele gradske četvrti. – Mi ćemo kao vijeće dati mišljenje, a ono što nadležni odluče, odnosno Grad, to će se i provesti. Generalno će se ići prema tome da se odlučuje za cijelu četvrt, a ne da se uvodi po dijelovima. Nema smisla da, primjerice, Travno nema naplatu, a ostali kvartovi imaju jer bi to stvorilo kaos u cijeloj četvrti – objašnjava Gucek. Ipak, odluka još nije blizu. – Prvo se radi studija. Za nekoliko mjeseci ćemo tek znati više i tada ćemo donijeti odluku. Trenutačno se ništa ne odlučuje – zaključuje.