FOTO/VIDEO Velika potražnja za ribom u Zagrebu: Pogledajte koliko je kilogram lososa, pastrve, tune...

Post petkom i jedenje ribe tradicija je i kršćanski čin pokore. Naša reporterka Dea Redžić obišla je stoga ribarnicu na tržnici Utrine i provjerila kakva je danas ponuda, ali i dala nekoliko savjeta za pripremu ribe.

– Prije svega, ako kupujete ribu, nemojte se voditi ambicijom. Ako mislite da niste dovoljno vični u tome, radije kupite jeftiniju ribu. Naime, najveće pogreške prije pripremanja ribe su kad se, primjerice, brancin kupi iz ambicije, a ne zna se spremiti. Ono što je jako važno je i kako prepoznati svježu ribu. Svježa riba uvijek ima bistre oči, crvene škrge i ona nikad ne miriše na ribu nego na more. Također, kada je pritisnete prstom, mora se "vratiti nazad", ako ostane rupa, znači da nešto nije u redu – objašnjava Dea.

Danas se na ovoj novozagrebačkoj tržnici mogu pronaći arbuni po 25 eura, pastrva po devet eura, za kilogram hobotnice potrebno je izdvojiti 22 eura, dok je za istu količinu tune potrebno dati tri eura više. Losos se može naći po cijeni od 21 do 27 eura, orada za 16, dok je za kilogram škampi potrebno izdvojiti 38 eura– Brancin i oradu ljudi najviše kupuju. Najbolja riba je ona koju ljudi najviše vole i koju znaju spremiti – rekla je jedna od prodavačica.

Osim toga, nudi se i svježa lignja po 21 eura, ali i grdobina za 20 eura po kilogramu. – Danas će se spremati oslić, volim ribu i slatkovodnu i morsku. Inače sam sportski ribič – kazao je jedan od kupaca koje smo zatekli u ribarnici.