Planirate kupnju automobila u 2026.? To bi vam mogla biti najbolja odluka ikada, evo i zašto

Posljednjih godina nestašica vozila, rast cijena i visoki troškovi zaduživanja mnogima su otežali kupnju novog ili rabljenog automobila. Ipak, tržište se sada mijenja na način koji bi mogao ići u prilog svima koji planiraju kupnju vozila u idućim mjesecima. Automobilski stručnjaci iz Edmundsa izdvojili su pet trendova u kupnji automobila koji se očekuju u 2026. godini te savjetuju kako ih iskoristiti da biste dobili najbolju moguću ponudu, piše AP.

Mnogi su potrošači posljednjih godina odgađali kupnju automobila zbog visokih cijena, slabe ponude i skupih kredita. To je rezultiralo manjim brojem rabljenih vozila na tržištu. No taj se trend u 2026. počinje mijenjati sve više ljudi napokon prodaje ili zamjenjuje svoja stara vozila, što povećava ponudu i raznolikost na tržištu rabljenih automobila. Veća ponuda ide u korist kupcima. Uz više vozila na raspolaganju, pritisak na cijene seli se s kupaca na prodavatelje, osobito kod popularnih modela. Umjesto da prihvatite jedinu dostupnu opciju, možete uspoređivati cijene istog modela kod različitih prodavača i te razlike iskoristiti u pregovorima.

„Jedna od rijetkih svijetlih točaka za vlasnike koji su odgađali kupnju jest visoka vrijednost njihovih vozila pri zamjeni“, kaže Ivan Drury iz Edmundsa. Prema njihovim podacima, sedam godina stari automobili koji su zamijenjeni 2025. godine u prosjeku su vrijedili 14.400 dolara - čak 72 posto više nego 2019., kada je prosječna vrijednost iznosila 8.400 dolara.

Tu razliku možete iskoristiti kao snažan pregovarački alat. Prije odlaska u salon dobro je zatražiti više procjena vrijednosti vozila putem internetskih alata i kod lokalnih trgovaca. Tako ćete izbjeći preniske ponude i osigurati realnu cijenu za svoj automobil, što znači manji iznos kredita i niže mjesečne rate.

Najam električnih automobila snažno je porastao 2023., a ti se automobili sada, po isteku ugovora, masovno pojavljuju na tržištu rabljenih vozila. U 2026. to znači znatno veću ponudu rabljenih električnih automobila, često s malom kilometražom i uz znatno niže cijene u odnosu na nove modele. Za kupce koji razmišljaju o električnom vozilu, ali zaziru od visokih cijena novih automobila, ovo je jedna od najboljih prilika u posljednjih nekoliko godina. Dodatnu sigurnost nude certificirani rabljeni automobili, koji prolaze detaljnu provjeru i obično dolaze s produljenim jamstvom.

Visoke kamatne stope posljednjih su godina znatno povećale cijenu kupnje automobila. Kako kamate postupno padaju, a proizvođači se bore za kupce na slabijem tržištu, ponude kredita postaju povoljnije, a vraćaju se i različiti financijski poticaji. Važno je usporediti sve dostupne opcije financiranja. Ako unaprijed dobijete ponudu banke ili kreditne unije, imate dobru polaznu točku za pregovore, a trgovci često nude još povoljnije uvjete kroz akcije proizvođača. I mala razlika u kamatnoj stopi može značiti znatnu uštedu tijekom trajanja kredita.

Kako cijene ostaju visoke, sve više kupaca odlučuje se na kredite od 72 ili čak 84 mjeseca. Iako takav pristup smanjuje mjesečnu ratu, dugoročno povećava ukupni iznos koji plaćate i produžuje razdoblje u kojem dug premašuje stvarnu vrijednost vozila. Stručnjaci savjetuju da se ne fokusirate samo na mjesečnu ratu, nego na ukupni trošak. Kraći rok otplate može biti skuplji iz mjeseca u mjesec, ali je povoljniji na duge staze i brže vas dovodi u financijski sigurniju poziciju.

Svi ovi trendovi zajedno stvaraju tržište koje nagrađuje informirane i strpljive kupce. Veća ponuda rabljenih vozila i visoke vrijednosti zamjene daju vam više izbora i jaču pregovaračku poziciju. Ako te prilike iskoristite pametno, možete pronaći pravi automobil po pravoj cijeni na tržištu koje se brzo mijenja.