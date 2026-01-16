Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REAKCIJE SUSJEDA

Srbi se raspisali o Hrvatskoj: ‘Nisu vjerovali što upravo vide, ostali su šokirani i bez teksta'

Beograd: Susret Grčke i Hrvatske na Europskom prvenstvu
F.S./ATAImages
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.01.2026.
u 11:45

Utakmica je od samog početka bila kaotična i nervozna, a Barakude nisu uspjele iskoristititi isključenje bez prava zamjene Genidouniasa 3:13 minuta proije kraja, da bi utakmicu odlučio fenomenalan gol iz okreta Stylianosa Argyropoulosa

Hrvatski vaterpolisti izgubili su u 3. kolu Europskog prvenstva u Beogradu od Grčke s 10-11 (2-3, 1-2, 4-3, 3-2), te u drugi krug natjecanja prenose tri boda. 

Hrvatskaje izgubila protiv Grčke (10-11) u utakmici koja im je mogla donijeti maksimalnih šest bodova u drugom krugu i praktički otvoren put do polufinala. No, porazom će Hrvatskoj za plasman u polufinale bitie potrebne pobjede protiv Turske, Rumunjske i jake Italije u drugom krugu.

Utakmica je od samog početka bila kaotična i nervozna, a Barakude nisu uspjele iskoristititi isključenje bez prava zamjene Genidouniasa 3:13 minuta proije kraja, da bi utakmicu odlučio fenomenalan gol iz okreta Stylianosa Argyropoulosa. Srpski mediji raspisali su se o tom pogotku i označili ga ključnim.

- Ovaj gol dobija posebnu težinu ako se zna da je u tom trenutku Grčka igrala s jednim igračem manje u bazenu. Prethodno je Genidounias zaradio isključenje zbog 'brutalnosti', pa su Grci morali izdržati četiri minute s brojčanim zaostatkom. Svi su očekivali da će Argiropoulos potražiti suigrača kako bi gubio vrijeme, ali on je preuzeo odgovornost i majstorskom izvedbom šokirao barakude - piše Telegraf.rs

- Svaka čast Argiropoulosu, njegovi su nas golovi ubili, odrezali. Vrhunski igrač, klasa i jedan od najboljih na svijetu - kazao je izbornik Ivica Tucak o junaku utakmice.

Mondo piše da bi Hrvati mogli ostati bez plasmana u polufinale Europskog prvenstva i to zahvaljujući pravoj 'bombi'. Golu koji je ostavio sve u beogradskoj Areni bez teksta i donio pobjedu Grčkoj posle neizvjesne i dramatične završnice – 11:10.

- Fauliran je, svi u reprezentaciji Hrvatske su očekivali da će nekome dodati loptu, posebno pošto je bio okrenut leđima od gola. Ali, on je imao drugačiju ideju, izveo je “šraubu” i ostavio Hrvate bez teksta - napisali su o pogotku Grka.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana
Ključne riječi
Europsko prvenstvo Hrvatska vaterpolo reprezentacija Vaterpolo

Komentara 2

Pogledaj Sve
PE
peparda
12:20 16.01.2026.

Jesu li se srbi raspisali o tome kako su njihovi kontrolori vremena podlo pustili štopericu u "petoj brzini" na kraju utakmice, tako da je desetak sekundi prošlo za dvije sekunde!! Sramotni pokušaj prijevare, tipično srpski!

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
17:16 16.01.2026.

Kome je bitno što Srbi kažu ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!