Srbi se raspisali o Hrvatskoj: ‘Nisu vjerovali što upravo vide, ostali su šokirani i bez teksta'

Hrvatski vaterpolisti izgubili su u 3. kolu Europskog prvenstva u Beogradu od Grčke s 10-11 (2-3, 1-2, 4-3, 3-2), te u drugi krug natjecanja prenose tri boda.

Hrvatskaje izgubila protiv Grčke (10-11) u utakmici koja im je mogla donijeti maksimalnih šest bodova u drugom krugu i praktički otvoren put do polufinala. No, porazom će Hrvatskoj za plasman u polufinale bitie potrebne pobjede protiv Turske, Rumunjske i jake Italije u drugom krugu.

Utakmica je od samog početka bila kaotična i nervozna, a Barakude nisu uspjele iskoristititi isključenje bez prava zamjene Genidouniasa 3:13 minuta proije kraja, da bi utakmicu odlučio fenomenalan gol iz okreta Stylianosa Argyropoulosa. Srpski mediji raspisali su se o tom pogotku i označili ga ključnim.

- Ovaj gol dobija posebnu težinu ako se zna da je u tom trenutku Grčka igrala s jednim igračem manje u bazenu. Prethodno je Genidounias zaradio isključenje zbog 'brutalnosti', pa su Grci morali izdržati četiri minute s brojčanim zaostatkom. Svi su očekivali da će Argiropoulos potražiti suigrača kako bi gubio vrijeme, ali on je preuzeo odgovornost i majstorskom izvedbom šokirao barakude - piše Telegraf.rs

- Svaka čast Argiropoulosu, njegovi su nas golovi ubili, odrezali. Vrhunski igrač, klasa i jedan od najboljih na svijetu - kazao je izbornik Ivica Tucak o junaku utakmice.

Mondo piše da bi Hrvati mogli ostati bez plasmana u polufinale Europskog prvenstva i to zahvaljujući pravoj 'bombi'. Golu koji je ostavio sve u beogradskoj Areni bez teksta i donio pobjedu Grčkoj posle neizvjesne i dramatične završnice – 11:10.

- Fauliran je, svi u reprezentaciji Hrvatske su očekivali da će nekome dodati loptu, posebno pošto je bio okrenut leđima od gola. Ali, on je imao drugačiju ideju, izveo je “šraubu” i ostavio Hrvate bez teksta - napisali su o pogotku Grka.