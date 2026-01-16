Europska sila zamijenila je SAD: Oni su sada glavni dobavljač obavještajnih podataka za Ukrajinu

Emmanuel Macron, francuski predsjednik, rekao je kako je Pariz sada glavni dobavljač obavještajnih podataka za Kijev, ono što je prije bio Washington. "Ako je prije godinu dana Ukrajina uglavnom ovisila o američkim obavještajnim sposobnostima, danas Francuska osigurava dvije trećine tih sposobnosti. Dvije trećine!“, izjavio je tijekom obraćanja francuskoj vojsci.

Istodobno, istaknuo je kako su Ukrajinci, s obzirom na brze promjene na bojištu, ostvarili izvanredne proboje u inovacijama, dok francuski proizvođači zaostaju za ukrajinskim kolegama i međunarodnim partnerima u nekim sektorima. S obzirom na to, Macron je pozvao na brži i odlučniji odgovor na te promjene, prenosi Interfax Ukraine.

Podsjetio je pritom kako je Rusija nedavno upotrijebila raketu Orešnik koja ima domet i do Francuske. "Ako želimo ostati pouzdani, mi Europljani, a posebno Francuska, moramo razvijati ove nove vrste oružja koje će u kratkom roku promijeniti pravila igre“, naglasio je. Prema njegovim riječima, potrebno je odlučno krenuti prema jačanju sposobnosti za udare, zajedno s njemačkim i britanskim partnerima.

Naime, Rusija je koristila Orešnik u noći na 9. siječanj. To je bilo drugi put da je korišteno to oružje koje putuje brzinom od gotovo 13.000 km/h. Rusija je prvi put ispalila Orešnik na ukrajinski grad Dnipro u studenome 2024. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je razorna moć Orešnika usporediva s nuklearnim oružjem, čak i kada je opremljen konvencionalnom bojevom glavom.