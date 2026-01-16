Tereza Kesovija (87): Želim se od publike oprostiti pjesmom, nadam se da ću skupiti snage

Tereza Kesovija (87) izrazila je želju održati koncerte koji bi bili njezin oproštaj od publike i nada se kako će joj zdravstveno stanje biti dobro kako bi mogla ostvariti ovu želju. Problemi s koljenom i kralježnicom stvaraju joj probleme, ali kako kaže, glas joj je dobro i želja joj je zapjevati pred publikom. - To je moja želja, ali vidjet ćemo kako će biti. Boli me kralježnica, bole i koljena, to je sve povezano, ali pjevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pjesmom, ali, kažem, vidjet ćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na pozornici, nema veze - ispričala je Tereza za 24 sata.

U zadnjih par godina imala je ozbiljnih zdravstvenih problema. Uoči svog 86. rođendana je pala i tada je završila u bolnici, a godinu dana prije toga otkrila je kako je doživjela i infarkt. U svojoj bogatoj karijeri Tereza je snimila više od trideset LP ploča i preko sedamdeset singlica, te više od dvadeset CD-ova, ali isto tako i veliki broj pjesama koje nikada nisu našle svoje mjesto na nekom od nosača zvuka. Svoje pjesme Tereza je, osim na hrvatskom, otpjevala i na brojnim drugim jezicima (slovenskom, talijanskom, francuskom, ruskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, portugalskom, makedonskom...). Njezino djetinjstvo bilo je obilježeno velikom tragedijom.Već je kao beba stara samo nekoliko dana doživjela veliku tragediju - gubitak majke.

- Nesretnica sa mnom nije doživjela tu radost kao s mojim bratom znajući da je teško bolesna. Umrla je dva dana nakon što me rodila. Imala sam osjećaj grižnje savjesti, kao da sam ja kriva zato što je ona umrla. Proganjala me ta priča. Iz najranijeg djetinjstva sjećam se da me moj pape vodio na seosko groblje u Lovorno na gornjoj strani konavoskog polja. Tamo su bile četiri ploče zajedničke grobnice, pravilna oblika, vrlo stare. Nad jednom od tih ploča moj otac je kleknuo i suze su mu kapale na kamen. Gledala sam u čudu svog snažnog oca, nikada ga nisam vidjela takvog. I sama sam počela plakati ne znajući zbog čega, nisam znala ni zašto on plače. Tada mi je rekao da tu leži moja majka, njegova velika ljubav. A tko je onda ona žena doma? Za nju sam kasnije doznala da je moja pomajka - ispričala je pjevačica svojedobno u intervjuu za Večernji list.