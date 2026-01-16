Nova pravila šokirala javnost: Spremaju pozvati i one do 65 godina u slučaju rata

Britansko Ministarstvo obrane planira dramatično podići dobnu granicu za stratešku rezervu s dosadašnjih 55 na 65 godina. To znači da bi u slučaju rata ili ozbiljnih priprema za rat u borbene ili potporne uloge mogli biti pozvani i veterani stari do 65 godina. Prema novim pravilima koja bi trebala stupiti na snagu tijekom 2026. godine, prag za aktiviranje rezervi više neće biti samo izravni napad na Ujedinjeno Kraljevstvo, nego i faza 'priprema za rat'. Time se otvara mogućnost masovnog pozivanja desetaka tisuća bivših vojnika koji su već napustili aktivnu službu.

"Ne možemo isključiti da će se u borbenim ili potpornim ulogama naći i 65-godišnjaci", izjavio je za Express izvor iz Ministarstva obrane. "Mnogi od njih imaju dragocjeno iskustvo iz operacija u Iraku i Afganistanu. Njihovo znanje moglo bi biti ključno u cyber obrani, logistici, obuci ili čak u zapovjednim strukturama u kriznim situacijama", dodao je izvor.

Strateška rezerva trenutno broji oko 95.000 članova, no problem je što Ministarstvo obrane nema točan uvid gdje se svi ti ljudi trenutno nalaze jer sustav praćenja nije ažuriran godinama. Zbog toga se uvode obvezne promjene za sadašnje pripadnike rezervi, dok će se za one koji su već otišli iz vojske navodno primjenjivati dobrovoljni princip, barem u prvoj fazi.

General Paul Griffiths, bivši visoki dužnosnik britanske vojske, podržava ove promjene. "U današnjem svijetu moramo imati najširi mogući bazen iskusnih ljudi spremnih braniti zemlju. Ne radi se samo o mladim vojnicima – iskustvo je zlata vrijedno", kazao je.

Odluka dolazi u trenutku kada britanska vlada intenzivno govori o pripremi za potencijalni sukob velikih razmjera, uključujući scenarije Trećeg svjetskog rata. Paralelno se povećavaju ulaganja u obranu, obnavljaju se zalihe streljiva i moderniziraju oružane snage. Promjene u pravilima strateške rezerve morat će proći kroz parlament, no prema svemu sudeći, većina zastupnika podržava jačanje obrambene spremnosti u ovom nestabilnom geopolitičkom okruženju.