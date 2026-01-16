Naši Portali
VRATIO SE NA PLESO

Manji incident s borbenim avionom: Rafale morao prisilno sletjeti

Velika Gorica: Svečano obilježavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.01.2026.
u 19:57

Problemi su započeli već tijekom uzlijetanja, a pilot je ubrzo odlučio vratiti se i sigurno sletjeti u vojnu bazu na zagrebačkom Plesu

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo suočilo se s neočekivanim tehničkim problemom. Kako piše Dnevnik.hr jučer je pri polijetanju jednog od novih hrvatskih vojnih zrakoplova došlo do incidenta.

Let koji je trebao biti rutinski iznenada je prekinut. Problemi su započeli već tijekom uzlijetanja, a pilot je ubrzo odlučio vratiti se i sigurno sletjeti u vojnu bazu na zagrebačkom Plesu. O manjem incidentu koji se dogodio tijekom jučerašnjeg prijepodneva, zasad nitko ne želi javno govoriti.

Prema neslužbenim informacijama Dnevnika Nove TV, pilot je imao poteškoća s uvlačenjem zadnjih kotača. Razloge koji su ga prisilili da avion prizemlji nakon što je prethodno kružio na nebu, ni HRZ ni Ministarstvo obrane nisu komentirali. Potvrdili su jedino da je pilot sigurno sletio i da je sve provedeno prema procedurama.

Pitanja o tome je li ovo prvi takav slučaj, događalo li se ranije, što je pokazao tehnički pregled i kako se održavaju zrakoplovi, MORH zasad ne odgovara. "Mijenjat će se timovi pilota, tehničara, inženjera i zrakoplovnih tehničara i oružara i bit ćemo spremni 24 sata", rekao je Krešimir Ražov.

Tako je nedavno govorio šef ratnog zrakoplovstva, prije nego što su od Talijana i Mađara preuzeli dežurstvo i nadzor zračnog prostora. No, da je ovog puta trebalo hitno poletjeti i odraditi zadatak, na let bi morao netko drugi, što bi oduzelo dragocjeno vrijeme. 

RA
Rapal
20:14 16.01.2026.

Uz ovo vrijeme lako moguće da se nešto zaledilo... i autora teksta stavio je sliku mađarskog Gripena u objavu.

Avatar Zavratnica
Zavratnica
20:47 16.01.2026.

Zašto ovakve informacije dolaze do medija?

CA
Carabit
20:45 16.01.2026.

Nekad je citroen imao reklamu gdje nakon probusene gume nastavlja voznju i sa tri kotača.

