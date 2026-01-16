Manji incident s borbenim avionom: Rafale morao prisilno sletjeti

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo suočilo se s neočekivanim tehničkim problemom. Kako piše Dnevnik.hr jučer je pri polijetanju jednog od novih hrvatskih vojnih zrakoplova došlo do incidenta.

Let koji je trebao biti rutinski iznenada je prekinut. Problemi su započeli već tijekom uzlijetanja, a pilot je ubrzo odlučio vratiti se i sigurno sletjeti u vojnu bazu na zagrebačkom Plesu. O manjem incidentu koji se dogodio tijekom jučerašnjeg prijepodneva, zasad nitko ne želi javno govoriti.

Prema neslužbenim informacijama Dnevnika Nove TV, pilot je imao poteškoća s uvlačenjem zadnjih kotača. Razloge koji su ga prisilili da avion prizemlji nakon što je prethodno kružio na nebu, ni HRZ ni Ministarstvo obrane nisu komentirali. Potvrdili su jedino da je pilot sigurno sletio i da je sve provedeno prema procedurama.

Pitanja o tome je li ovo prvi takav slučaj, događalo li se ranije, što je pokazao tehnički pregled i kako se održavaju zrakoplovi, MORH zasad ne odgovara. "Mijenjat će se timovi pilota, tehničara, inženjera i zrakoplovnih tehničara i oružara i bit ćemo spremni 24 sata", rekao je Krešimir Ražov.

Tako je nedavno govorio šef ratnog zrakoplovstva, prije nego što su od Talijana i Mađara preuzeli dežurstvo i nadzor zračnog prostora. No, da je ovog puta trebalo hitno poletjeti i odraditi zadatak, na let bi morao netko drugi, što bi oduzelo dragocjeno vrijeme.