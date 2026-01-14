Na snagu stupila nova pravila parkiranja u Zagrebu: 'Teška prevara i pljačka'

Novi uvjeti parkiranja u Zagrebu stupili su na snagu s prvim danom nove godine, a odnose se na sve vrste komercijalnih parkirališnih karata. Naime, satne, dnevne, mjesečne te godišnje parkirališne karte vrijedit će isključivo u zoni za koju su kupljene. Dosad je komercijalna parkirališna karta kupljena za zonu u kojoj se plaća veća naknada vrijedila i u zoni za koju se plaća manja naknada. Primjerice, ako ste kupili kartu za 1. zonu, mogli ste parkirati u 2. i 3. zoni.

Ograničenje važenja komercijalnih parkirališnih karata na parkirališnu zonu za koju su kupljene uvodi se s ciljem povećanja protočnosti na javnim parkiralištima kojima upravlja Zagrebparking, objavili su iz te gradske tvrtke.

Ako zbog nastalih promjena uvjeta parkiranja korisnici više ne žele koristiti ranije izdane komercijalne parkirališne karte, mogu zatražiti poništenje izdane parkirališne karte te povrat iznosa u visini razmjernoga neiskorištenog razdoblja valjanosti karte, na blagajni Centra za korisnike u Ulici grada Vukovara 41 ili putem e-maila infozgp@zgh.hr, poručili su.

Reakcije Zagrepčana na društvenim mrežama su, naravno, podijeljene. "Opet udaraju po vozačima", "Teška prevara i pljačka, tek bi izgradnjom većeg broja javnih garaža situacija bila bolja", "Nisam znao da komercijalne karte i dalje vrijede i za sve zone ispod, to je definitivno trebalo ukinuti. Ali mislim da i treba dići cijene komercijalnih karata, koje se nisu mijenjale valjda 15 godina. 50€ za 2. zonu je premalo, komercijalna karta bi trebala biti za nekog tko ju treba poslovno, i to je onda poslovni trošak. Za sve ostale to je komocija, a komocija treba koštat. Ako već ne žele dizat cijene iz nekog razloga, onda neka ih ograniče na blokove, kao i povlaštene", "Treba ukinuti komercijalne karte", "Izgleda kako neki misle, da će se problem parkiranja riješit, bez novih parkirališta?!", samo su neki od komentara.