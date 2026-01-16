Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUPRUGA PODNIJELA TUŽBU

Potresa ih afera političarke s oženjenim tjelohraniteljem, cure detalji: 'Ova poza je dosadna'

Sen. Kyrsten Sinema
Foto: Bill Clark/NEWSCOM
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.01.2026.
u 14:31

Sinema, poznata po biseksualnosti, centrističkim stavovima i jarkim modnim kombinacijama u Senatu, napustila je dužnost 2025. godine i sada radi kao lobistica u odvjetničkoj tvrtki

Bivša američka senatorica iz Arizone Kyrsten Sinema našla se u središtu skandala nakon što je supruga njezinog bivšeg tjelohranitelja podnijela tužbu protiv nje zbog navodne afere koja je, prema tvrdnjama, uništila 14-godišnji brak i dovela do razvoda. Heather Ammel, majka troje djece iz Sjeverne Karoline, optužuje Sinemu za 'namjerno i zlonamjerno miješanje' u njezin brak s Matthewom Ammelom, veteranom specijalnih snaga koji pati od PTSP-a i traumatske ozljede mozga. Tužba je podnesena prema rijetkom zakonu Sjeverne Karoline o 'otuđenju naklonosti' koji omogućuje tužbu trećoj osobi zbog uništavanja braka izvanbračnom vezom. Heather traži najmanje 25.000 dolara odštete. Prema detaljima iz tužbe, Matthew Ammel zaposlen je u sigurnosnoj službi 2022. godine, a kasnije je postao suradnik za obranu i nacionalnu sigurnost u uredu Kyrsten Sinema. Zaradio je preko 90.000 dolara u samo šest mjeseci rada 2024. i 2025. godine. Afera je navodno počela 2023., a dvojac je zajedno putovao na brojna poslovna i privatna putovanja. 

Tužba navodi niz eksplicitnih detalja. Sinema je navodno pozivala Ammela u svoju hotelsku sobu tijekom putovanja, te tražila da skine vjenčani prsten 'kako ne bi izgledalo kao da dira oženjenog muškarca'. Nadalje, slala mu slike sebe zamotane u ručnik...ali i tražila da ponese ecstasy  na jedno putovanje 2023. kako bi ga 'vodila kroz psihodelično iskustvo'. Također je navodno vodila eksplicitne razgovore o seksu, uključujući kritiku misionarske poze kao 'dosadnog'.

Tužba također spominje da je Sinema platila Ammelu psihodeličnu terapiju ibogainom u Meksiku. Heather tvrdi da je Sinema svjesno koristila Ammelove probleme s mentalnim zdravljem u svoju korist. Afera je kulminirala krajem 2024. kada su se Heather i Matthew rastali. Heather u tužbi opisuje emocionalnu devastaciju, financijske poteškoće i prisiljeni razvod.

Sinema, poznata po biseksualnosti, centrističkim stavovima i jarkim modnim kombinacijama u Senatu, napustila je dužnost 2025. godine i sada radi kao lobistica u odvjetničkoj tvrtki, fokusirajući se na kriptovalute i umjetnu inteligenciju. Nije se javno očitovala o tužbi, a mediji su je kontaktirali za komentar, piše Daily Mail.

Tri zemlje još uvijek nisu priznale Hrvatsku. Znate li koje?
Ključne riječi
Tjelohranitelj SAD Kyrsten Sinema

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar bumbar
bumbar
14:49 16.01.2026.

Šta je tu sporno Posao je telohranitelja da zaštiti svog klijenta. Sex je jedna vrsta zaštite. Zaštitio je njen ego , ujedno je pomogao da oko hormonske zaštite . Da hormoni odrade svoj posao zaštite.drade svoj posao zaštite.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Registration Center Of The Asylum Seekers - Ter Apel
Video sadržaj
KOLAPS HUMANITARNE IDEJE

Pokrenuta istraga o zajedničkom smještaju studenata i migranata u Amsterdamu: Prijave za silovanje, prijetnje, nasilje...

Najpotresnije svjedočanstvo dala je žena koja je u dokumentarcu identificirana samo kao Amanda. Ispričala je da ju je sirijski izbjeglica silovao nakon što ju je pozvao u svoju sobu gledati film. "Želio je naučiti nizozemski i školovati se. Ja sam mu htjela pomoći". Iako je slučaj prijavila policiji 2019. godine, istraga je obustavljena zbog nedostatka dokaza.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!