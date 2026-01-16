Potresa ih afera političarke s oženjenim tjelohraniteljem, cure detalji: 'Ova poza je dosadna'

Bivša američka senatorica iz Arizone Kyrsten Sinema našla se u središtu skandala nakon što je supruga njezinog bivšeg tjelohranitelja podnijela tužbu protiv nje zbog navodne afere koja je, prema tvrdnjama, uništila 14-godišnji brak i dovela do razvoda. Heather Ammel, majka troje djece iz Sjeverne Karoline, optužuje Sinemu za 'namjerno i zlonamjerno miješanje' u njezin brak s Matthewom Ammelom, veteranom specijalnih snaga koji pati od PTSP-a i traumatske ozljede mozga. Tužba je podnesena prema rijetkom zakonu Sjeverne Karoline o 'otuđenju naklonosti' koji omogućuje tužbu trećoj osobi zbog uništavanja braka izvanbračnom vezom. Heather traži najmanje 25.000 dolara odštete. Prema detaljima iz tužbe, Matthew Ammel zaposlen je u sigurnosnoj službi 2022. godine, a kasnije je postao suradnik za obranu i nacionalnu sigurnost u uredu Kyrsten Sinema. Zaradio je preko 90.000 dolara u samo šest mjeseci rada 2024. i 2025. godine. Afera je navodno počela 2023., a dvojac je zajedno putovao na brojna poslovna i privatna putovanja.
Tužba navodi niz eksplicitnih detalja. Sinema je navodno pozivala Ammela u svoju hotelsku sobu tijekom putovanja, te tražila da skine vjenčani prsten 'kako ne bi izgledalo kao da dira oženjenog muškarca'. Nadalje, slala mu slike sebe zamotane u ručnik...ali i tražila da ponese ecstasy na jedno putovanje 2023. kako bi ga 'vodila kroz psihodelično iskustvo'. Također je navodno vodila eksplicitne razgovore o seksu, uključujući kritiku misionarske poze kao 'dosadnog'.
Tužba također spominje da je Sinema platila Ammelu psihodeličnu terapiju ibogainom u Meksiku. Heather tvrdi da je Sinema svjesno koristila Ammelove probleme s mentalnim zdravljem u svoju korist. Afera je kulminirala krajem 2024. kada su se Heather i Matthew rastali. Heather u tužbi opisuje emocionalnu devastaciju, financijske poteškoće i prisiljeni razvod.
Sinema, poznata po biseksualnosti, centrističkim stavovima i jarkim modnim kombinacijama u Senatu, napustila je dužnost 2025. godine i sada radi kao lobistica u odvjetničkoj tvrtki, fokusirajući se na kriptovalute i umjetnu inteligenciju. Nije se javno očitovala o tužbi, a mediji su je kontaktirali za komentar, piše Daily Mail.
