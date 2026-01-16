Stanari Volovčice ogorčeni stanjem zelenih otoka: 'Ovo je postalo leglo'

Odvoz otpada u Zagrebu, ali i neadekvatno razdvajanje istog, česta je tema među Zagrepčanima koji na društvenim mrežama nerijetko upozoravaju na prekomjerno nakupljene količine smeća u svojim kvartovima. Tom su se problemu pridružili i štakori koji se sve češće okupljaju oko kontejnera. Takva je objava jučer osvanula u Facebook grupi Moja Volovčica, gdje je korisnik podijelio fotografiju zelenog otoka uz komentar „Ne znam kakva je situacija u ostalim gradskim četvrtima, ali naš kvart Čistoća obilazi u širokom luku. Jedino se vesele štakori koji se kote ispod.”

Foto: Screenshoot

U komentarima objave se rasprava nastavila, pa je članica grupe podijelila još jednu fotografiju pretrpanog zelenog otoka, uz komentar u kojemu nije skrivala razočaranje situacijom. „Kod vrtića i šetnice, ovako je svaki dan, a tu je i nedavno bio veliki frižider bačen uz te kontejnere. Da se redovno odnosi smeće, toga ne bi bilo... “ napisala je. Muku muče i stanovnici drugih ulica. ,,Na Borongaju je kaos!! Prije dva dana šetam psa i iza bora nađem vrećicu punu smeća, a kontejner udaljen 1,5 m. Pa mislim, kultura ne da je na nuli, nego je nema”, istaknuo je još jedan korisnik, dok se drugi nadovezao tvrdeći kako su kontejneri u Zagrebu postali ,,leglo zaraze”.

Mnogo je onih koji su, pak, upozorili da nije problem u Čistoći, već u nekulturi građana koji otpad ne odlažu ZG vrećice, kao ni u adekvatne kontejnere. ,,Odvoz miješanog otpada se plaća ZG vrećicama. Ako otpad nije u ZG vrećicama, odvoz nije ni plaćen. Pokušajte ne platiti mobitel ili struju pa vidite kako vam ide i dokad ćete imati uslugu”, kazao je komentator. Ovo je čisti primjer nekulture i neodgovornosti pojedinaca. Kartonske kutije se ne rastavljaju, bacaju se cijele, ostavljaju pored kanti i još k tome u krive spremnike. Kad bi svatko potrošio 30 sekundi da razreže i pravilno odloži karton, pola ovoga ne bi postojalo. Čistoća može odvoziti, ali ne može učiti ljude osnovnom redu i pravilima”, kritizirao je sugrađane još jedan korisnik.

Kao rješenje problema mnogi vide ograđivanje i zaključavanje mjesta na kojemu su kontejneri. ,,Svugdje je tako jer građani ne razvrstavaju otpad. U kavezima pod ključem gdje se razvrstava nije tako”, komentirao je član grupe. Ipak, neke ni to ne zaustavlja u stvaranju nereda. ,,Evo ja ću pričati samo o svojim susjedima. Imamo zatvoreno smeće, u zgradi javni bilježnici, odvjetnici, doktori pa se ponašaju kao stoka. Kad smo se useljavali muž i ja sve živo nosili na reci reciklažno, od stiropora, kutija, itd, ali ovi sve pobacaju kao stoke...”, dodala je sudionica rasprave.