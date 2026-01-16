Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREKOMJERNI OTPAD I ŠTAKORI

Stanari Volovčice ogorčeni stanjem zelenih otoka: 'Ovo je postalo leglo'

Odlagališta smeća u Zagrebu
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Špilj
16.01.2026.
u 15:04

Ne znam kakva je situacija u ostalim gradskim četvrtima, ali naš kvart Čistoća obilazi u širokom luku. Jedino se vesele štakori koji se kote ispod, glasi objava.

Odvoz otpada u Zagrebu, ali i neadekvatno razdvajanje istog, česta je tema među Zagrepčanima koji na društvenim mrežama nerijetko upozoravaju na prekomjerno nakupljene količine smeća u svojim kvartovima. Tom su se problemu pridružili i štakori koji se sve češće okupljaju oko kontejnera. Takva je objava jučer osvanula u Facebook grupi Moja Volovčica, gdje je korisnik podijelio fotografiju zelenog otoka uz komentar „Ne znam kakva je situacija u ostalim gradskim četvrtima, ali naš kvart Čistoća obilazi u širokom luku. Jedino se vesele štakori koji se kote ispod.” 

Foto: Screenshoot

U komentarima objave se rasprava nastavila, pa je članica grupe podijelila još jednu  fotografiju pretrpanog zelenog otoka, uz komentar u kojemu nije skrivala razočaranje situacijom. „Kod vrtića i šetnice, ovako je svaki dan, a tu je i nedavno bio veliki frižider bačen uz te kontejnere. Da se redovno odnosi smeće, toga ne bi bilo... “ napisala je. Muku muče i stanovnici drugih ulica. ,,Na Borongaju je kaos!! Prije dva dana šetam psa i iza bora nađem vrećicu punu smeća, a kontejner udaljen 1,5 m. Pa mislim, kultura ne da je na nuli, nego je nema”, istaknuo je još jedan korisnik, dok se drugi nadovezao tvrdeći kako su kontejneri u Zagrebu postali ,,leglo zaraze”

Mnogo je onih koji su, pak, upozorili da nije problem u Čistoći, već u nekulturi građana koji otpad ne odlažu ZG vrećice, kao ni u adekvatne kontejnere. ,,Odvoz miješanog otpada se plaća ZG vrećicama. Ako otpad nije u ZG vrećicama, odvoz nije ni plaćen. Pokušajte ne platiti mobitel ili struju pa vidite kako vam ide i dokad ćete imati uslugu”, kazao je komentator. Ovo je čisti primjer nekulture i neodgovornosti pojedinaca. Kartonske kutije se ne rastavljaju, bacaju se cijele, ostavljaju pored kanti i još k tome u krive spremnike. Kad bi svatko potrošio 30 sekundi da razreže i pravilno odloži karton, pola ovoga ne bi postojalo. Čistoća može odvoziti, ali ne može učiti ljude osnovnom redu i pravilima”, kritizirao je sugrađane još jedan korisnik.  

Kao rješenje problema mnogi vide ograđivanje  i zaključavanje mjesta na kojemu su kontejneri. ,,Svugdje je tako jer građani ne razvrstavaju otpad. U kavezima pod ključem gdje se razvrstava nije tako”, komentirao je član grupe. Ipak, neke ni to ne zaustavlja u stvaranju nereda. ,,Evo ja ću pričati samo o svojim susjedima. Imamo zatvoreno smeće, u zgradi javni bilježnici, odvjetnici, doktori pa se ponašaju kao stoka. Kad smo se useljavali muž i ja sve živo nosili na reci reciklažno, od stiropora, kutija, itd, ali ovi sve pobacaju kao stoke...”, dodala je sudionica rasprave. 

Ključne riječi
smeće odvajanje otpada Zagreb

Komentara 3

Pogledaj Sve
CO
CommonSense
15:20 16.01.2026.

Grad je postao zašarano smetlište s prometnim kaosom

JF
Jure_Francetić
15:19 16.01.2026.

Stanje je takvo kad ste ovčice sa Volovčice, a vol za kojeg ste glasali svemu se tome samo smješka, a od silnog snijega napravit će snješka.

Avatar Samodesno
Samodesno
15:11 16.01.2026.

Možemo!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!